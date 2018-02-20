MAGAZİN

Kadir İnanır'dan sonra Filiz Akın da operasyon geçirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Filiz Akın, beynine pıhtı atmasından korktuğu şah damarını stent taktırarak açtırdı. Üç gün yoğun bakımda kalan usta sanatçı dün taburcu oldu

Kadir İnanır'dan sonra Filiz Akın da operasyon geçirdi

Kadir İnanır’ın beynine pıhtı atması sonucu felç olmaktan son anda kurtulması Filiz Akın’ı korkuttu. Şahdamarında yüzde 80 tıkanıklık bulunan usta oyuncu, Kadir İnanır’ın doktoruna giderek gizli bir operasyon yaptırdı.

ÜÇ GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Pıhtı atma riski olan damar stentle açıldı. Üç gün yoğun bakımda tutulan Filiz Akın dün taburcu oldu.

12965837_1547213615574033_1744554741_n

'AYLARDIR MÜCADELE EDİYORUM'

Evinde istirahatte olan Filiz Akın, HT Magazin’e konuştu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan sanatçı, “Yaşamsal mücadele sırasında talihsizliklerim oldu. Aylardır hastalıklarla mücadele ediyorum. Fakat bütün bunları ameliyatla aştığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha sağlıklı günler olur, benim için” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadir inanır filiz akın

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Saadet zinciri kurana kötü haber

Saadet zinciri kurana kötü haber

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ece Erken, Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ın ayrılık sürecini anlattı

Ece Erken, Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ın ayrılık sürecini anlattı

Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı doğum yaptı! Vatan Şaşmaz'ın bebeğinin adı...

Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı doğum yaptı! Vatan Şaşmaz'ın bebeğinin adı...

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Ivana Sert: 'Sert'in patenti bende

Ivana Sert: 'Sert'in patenti bende

Muazzez Ersoy'un zor anları: Hastaneye koştu

Muazzez Ersoy'un zor anları: Hastaneye koştu

52 yaşındaki ünlü oyuncunun sevişme sahneleri olay oldu

52 yaşındaki ünlü oyuncunun sevişme sahneleri olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.