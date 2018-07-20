MAGAZİN

Kadir İnanır'ın hayranlarına kötü haber

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 15:11 | Son Güncelleme

Yeşilcam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın, meslektaşı Türkan Şoray gibi oyunculuğu bırakmaya karar verdiği iddia edildi.

Kadir İnanır'ın hayranlarına kötü haber

Akşam Life'ın haberine göre; Kadir İnanır, yönetmen Nihat Durak ile eşi Filiz Durak'ın yöneteceği 'Kapı' adlı sinema filmiyle son kez izleyici karşısına çıkacak.

Midyatlı Süryani bir ailenin dramını anlatan yapım için el sıkışan usta oyuncu , önümüzdeki günlerde çekimler için Mardin'e gidecek. 1,5 ay sürmesi beklenen çekimler, Mardin'de başlayıp sonrasında Kapadokya ve İstanbul'da son bulacak.

Yapım şirketinin, İnanır'a kadın partner olarak Necla Nazır'a teklif götürdüğü öğrenildi.

-kadir-inanir-in-son-filmi-iddiasi--11964331

PARTNERParfümü bile para kokuyorParfümü bile para kokuyor
Kameralar önünde villanın banyosunda ilişkiye girdiler! Kameralar önünde villanın banyosunda ilişkiye girdiler!
Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e şiir Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e şiir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadir inanır son filmi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in çocuğuna kayyum atandı

Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in çocuğuna kayyum atandı

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burcu Kara telefonun su geçirmediğini öğrenince

Burcu Kara telefonun su geçirmediğini öğrenince

Berna Laçin: Yeni MEB Bakanı Ziya Selçuk’un dilinden bal damlıyor

Berna Laçin: Yeni MEB Bakanı Ziya Selçuk’un dilinden bal damlıyor

Haluk Levent’ten bedelli askerlik göndermesi

Haluk Levent’ten bedelli askerlik göndermesi

Ünlü sanatçı Arif Susam korkuttu!

Ünlü sanatçı Arif Susam korkuttu!

Kameralar önünde villanın banyosunda ilişkiye girdiler!

Kameralar önünde villanın banyosunda ilişkiye girdiler!

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e şiir

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e şiir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.