MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kafa karıştıran detay! İddialar sonrası Kaan Yıldırım ve Hadise ayrıldı mı?

Kafa karıştıran detay! İddialar sonrası Kaan Yıldırım ve Hadise ayrıldı mı?

19.04.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanlayan Hadise'ye ilk destek sevgilisi Kaan Yıldırım'dan gelmişti. Ancak ikili arasında ilginç bir gelişme yaşandı. Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise'yi Instagram takibinden çıkarttı. Bu gelişme ikilinin ayrıldığı yönünde yorumlandı.

Kafa karıştıran detay! İddialar sonrası Kaan Yıldırım ve Hadise ayrıldı mı?

Uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin adı yasak aşk iddiasına karıştı. Şarkıcının arkadaşı Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıllarda yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Hadise'den flaş Reza Zarrab açıklaması! 'Kimse namusumu lekeleyemez'Hadise'den flaş Reza Zarrab açıklaması! 'Kimse namusumu lekeleyemez'

'KİMSE NAMUSUMU LEKELEYEMEZ'

Magazin gündemine bomba gibi düşen konu hakkında açıklama yapan Hadise "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.

Adı Reza Zarrab ile anılan Hadise'ye en büyük destek Kaan Yıldırım'dan geldiAdı Reza Zarrab ile anılan Hadise'ye en büyük destek Kaan Yıldırım'dan geldi

Hadise'nin bu paylaşımını sevgilisi Kaan Yıldırım da paylaşarak, sevgilisinin yanında olduğunu göstermişti.

AYRILDILAR MI?

Ancak yaşanan son dakika gelişmesinde, Kaan Yıldırım, Hadise'yi takipten çıkardı. İkilinin bu hamlesi ayrıldıkları yönünde yorumlanırken, söz konusu Reza Zarrab iddiası ayrılığa sebep gösterildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Değişimiyle ilgili yorumlara isyan etti! İşte son haliDeğişimiyle ilgili yorumlara isyan etti! İşte son hali
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Genç kızın feryadı: 'Özgecan Aslan gibi öldürürüm’ diyor

Genç kızın feryadı: 'Özgecan Aslan gibi öldürürüm’ diyor

Flaş uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın

Flaş uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Rusya savaş çanlarını çaldı: Kan gölüne döner!

Rusya savaş çanlarını çaldı: Kan gölüne döner!

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Burak Sergen'in oğlundan kötü haber geldi

Burak Sergen'in oğlundan kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.