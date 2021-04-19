Kafa karıştıran detay! İddialar sonrası Kaan Yıldırım ve Hadise ayrıldı mı?

Uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin adı yasak aşk iddiasına karıştı. Şarkıcının arkadaşı Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıllarda yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü.

'KİMSE NAMUSUMU LEKELEYEMEZ'

Magazin gündemine bomba gibi düşen konu hakkında açıklama yapan Hadise "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.

Hadise'nin bu paylaşımını sevgilisi Kaan Yıldırım da paylaşarak, sevgilisinin yanında olduğunu göstermişti.

AYRILDILAR MI?

Ancak yaşanan son dakika gelişmesinde, Kaan Yıldırım, Hadise'yi takipten çıkardı. İkilinin bu hamlesi ayrıldıkları yönünde yorumlanırken, söz konusu Reza Zarrab iddiası ayrılığa sebep gösterildi.

