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Kafaları karıştırdı! Kız kardeşlerinden dört yaş küçük olmasına rağmen üçüz olduklarını iddia etti

22.04.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 28 yaşındaki Shelby isimli bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımla herkesin kafasını karıştırdı. Kardeşlerinden dört yaş küçük olmasına rağmen üçüz olduklarını iddia eden Shelby’in sözleri herkesi şaşırttı.

Kafaları karıştırdı! Kız kardeşlerinden dört yaş küçük olmasına rağmen üçüz olduklarını iddia etti

TikTok’ta paylaşılan bir gönderi kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Shelby isimli bir kadın kardeşleriyle üçüz olmalarına rağmen onlardan dört yaş küçük olduğunu söyledi. Kardeşlerinin ve kendisinin tüp bebek yoluyla doğduğunu anlayan Shelby’in paylaşımı gündem yarattı.

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Anne ve babasının 1990’lı yıllarda tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmak için bir kliniğe başvurduklarını ifade eden Shelby, ilk olarak şu anda 32 yaşında olan iki kız kardeşi Courtney ve Becca’nın doğduğunu belirtti. Kendisininde onlarla birlikte bir embriyoda saklandığını vurgulayan Shelby, “Ailem kardeşlerim için sadece embriyoların yarısını kullandı. Dört yıl sonra doktorlarının başarı şansının düşük olduğunu belirtmesine rağmen döllenen embriyolardan birini daha denedi ve ben dünyaya geldim. Ben bir mucizeyim” dedi.

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Kız kardeşlerinin ve kendisinin hepsini aynı anda bir embriyoda buluştuklarını anlatan Shelby durumu “biraz tuhaf” olarak tanımladı. 28 yaşındaki kadın aynı embriyodan tasarlanmalarına rağmen hiç benzemediklerini söyledi. Shelby’in gönderisi viral hale geldikten sonra 3.5 milyondan fazla görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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