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Televizyonda üçlü ilişki! Kıskançlık krizi devreye girince gözyaşlarına hakim olmadı

20.04.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Kanal 4’te yayınlanan ve çiftlerin ilişkilerini daha açık hale getirmek için başka insanlarla flört ettikleri bir eve misafir olmaları üzerine kurulan Open House programı ilginç anlara sahne oldu. Programa katılan Mady ve Nathan çifti üçüncü bir kişiyi ilişkilerine davet ettikten sonra işler hesapladıkları gibi gitmedi. Sevgilisinin başka bir kişiyle yakınlaştığı anları görmeye tahammül edemediğini dile getiren Mady, gözyaşlarına hakim olamadı.

Televizyonda üçlü ilişki! Kıskançlık krizi devreye girince gözyaşlarına hakim olmadı

Kanal 4’ün izlenme rekorları kıran Open House: The Great Sex Experiment serisinin bir bölümüne konuk olan bir çift ilişkilerinde çoğu şeyi deneyimlediklerini söyleyerek üçlü ilişki yaşamak istediklerini dile getirmişti. Programa konuk olan ikili yatak odalarına başka bir kadını daha davet etti. Ancak ilişkilerini yeni bir kişiye açma fikri bir anda kabusa dönüştü. Mady ve Nathan, üçlü ilişki deneyimlerinin neredeyse ilişkilerini sona ereceğini itiraf etti.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

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Başka bir kadınla sevgilisini gördüğünde kendisini yedek parça gibi hissederek kıskançlık krizine girdiğini söyleyen Mady, “İlk deneyimim çok kötü geçti. Beni bilerek yedek parça gibi hissettirdi. Garip olmakla ilgili en büyük korkusunu bana yükledi” dedi.

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Üçlü ilişki deneyimini kameraların karşısında yaşayan çift bir anda gözyaşları içinde Mady’in odayı terk etmesiyle ayrılık konuşmasına dönüştü. Nathan ilişkinin artık onun için doğru olup olmadığını bilmediğini söylediğinde Maddy yine gözyaşlarına boğuldu. Mady, "Kendimi çok kötü hissediyorum, kıskançlığıma, nasıl düşüneceğime o kadar odaklanmıştık ki, gerçekten nasıl hissedeceğinizi düşünmeye zaman ayırmadık" diye konuştu.

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