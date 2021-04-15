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Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Kağıt Ev dizisi 1. bölüm fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu

15.04.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev'in yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın yer aldığı Kağıt Ev dizisinin 1. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Peki Kağıt Ev dizisi konusu nedir? İşte Kağıt Ev dizisi yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı.

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev ilk bölümüyle 19 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Kağıt Ev dizisinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu, evli ve 3 çocuk sahibi karı kocayı canlandırıyor.

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Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın paylaştığı Kağıt Ev'in oyuncu kadrosunda ise; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi isimler de yer alıyor.
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Mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ve önüne geçemedikleri bir cinayetle darmadağın olan Fırtına ailesinin sıra dışı hikayesini ekrana taşıyan Kağıt Ev 19 Nisan Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak.

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Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu, ilk kez bir televizyon dizisi için bir araya geldi.

KAĞIT EV KONUSU

Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur), büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar.

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Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı ‘Suçlu Peşinde’ programının yapımcısı Azra İnce’nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin’i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile.

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Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci’yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre’nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür.
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Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm’ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci’yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert’tir… Çünkü İnci, Mert’in herkesten gizlediği sevgilisidir.

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Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan’a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Erdal Beşikçioğlu Nur Fettahoğlu
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