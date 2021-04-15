Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Kağıt Ev dizisi 1. bölüm fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev ilk bölümüyle 19 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Kağıt Ev dizisinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu, evli ve 3 çocuk sahibi karı kocayı canlandırıyor.

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın paylaştığı Kağıt Ev'in oyuncu kadrosunda ise; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi isimler de yer alıyor.



Mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ve önüne geçemedikleri bir cinayetle darmadağın olan Fırtına ailesinin sıra dışı hikayesini ekrana taşıyan Kağıt Ev 19 Nisan Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak.

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu, ilk kez bir televizyon dizisi için bir araya geldi.

KAĞIT EV KONUSU

Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur), büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar.