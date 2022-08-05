HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kağıthane'de şüpheli ölüm! 3. kattan düştü, feci şekilde can verdi: Kemikleri dışarıdaydı

Kağıthane'de şüpheli ölüm! 3. kattan düştü, feci şekilde can verdi: Kemikleri dışarıdaydı

05.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de meydana gelen olayda kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katından düşen kadın feci şekilde can verdi. Olayla ilgili konuşan vatandaş, “Kadın düştüğü zaman kardeşi aşağıya geldi. Neyiniz oluyor diye sorulunca ‘ablam’ dedi. Nereden geliyorsun denilince de banyo yapıyordum diyerek çelişkili ifadeler verdi. Kadının ağzından, burnundan ve kulaklarından kan geliyordu. Alnı açılmıştı ve kolu kopmuştu, kemikleri dışarıya çıkmıştı'' dedi. Polis olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

Kağıthane'de şüpheli ölüm! 3. kattan düştü, feci şekilde can verdi: Kemikleri dışarıdaydı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mersin’de yabancı uyruklu eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu Hadel Alhadad (32), bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.’yi (29) arayarak kendisini Mersin’den almasını istedi. Yola çıkan Şakir D., ablasını alarak İstanbul’da yaşadığı daireye getirdi. Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan’da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşine uçak bileti almasını söyledi.

UÇUŞ YAPACAĞI GÜN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Olay günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan kadını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Screenshot_14

DUŞTA OLDUĞUNU İDDİA EDEN KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından ölümü şüpheli bularak çalışma başlatan polis ekipleri, kadın pencereden düştüğü esnada evde bulunan kardeşi Şakir D.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şakir D. ifadesinde, ablasının Mersin’de eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşadığını ancak bir süre önce eşiyle sorunları olması nedeniyle Mersin’e giderek ablasını İstanbul'a getirdiğini söylediği öğrenildi. Şakir D., ablasının sürekli “çocuklarım orada kaldı” diye ağladığını, buradan da annesinin yanına göndermek için uçak bileti aldığını, ikamette duş alırken ablasının camdan atladığını söylediği bilgisine ulaşıldı. Şakir D. ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Screenshot_15

“ADAMIN CAMI KAPATTIĞINI VE PERDEYİ İNDİRDİĞİNİ GÖRMÜŞ”

Olayla ilgili konuşan bir kadın, “Kadın düştüğü zaman kardeşi aşağıya geldi. Neyiniz oluyor diye sorulunca ‘ablam’ dedi. Nereden geliyorsun denilince de bir dışarıdan geliyorum bir de banyo yapıyordum diyerek çelişkili ifadeler verdi. Kadının 4. kattan düştüğünü biliyoruz. Ağzından, burnundan ve kulaklarından kan geliyordu. Alnı açılmıştı ve kolu kopmuştu, kemikleri dışarıya çıkmıştı. Kafasının arka tarafından çok fazla kan geliyordu. Sonra ambulansla geldi, sağlık ekipleri koşarak gelip boyunluk taktı. Ardından da sedyeyle götürdüler. Kardeşine de sen hastaneye gel dediler. Bina yöneticimiz adamın yarı çıplak olduğunu, camı kapatarak yarım şekilde açtığını ve perdeyi indirdiğini görmüş. Yani şüpheli bir durum var, adamda hiç korku yoktu. Ağlaması da yoktu, insan ablasını öyle görünce ağlar. Onda öyle bir şey yoktu” dedi.
Öte yandan kadının düştüğü anlarda vatandaşların yaşadığı dehşet anları ise kameralara yansıdı. Polis ekipleri olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Screenshot_17

Screenshot_18

Screenshot_16

Screenshot_19

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede 'Bu kadar da olmaz' dedirten olay! Anbean görüntülediHastanede 'Bu kadar da olmaz' dedirten olay! Anbean görüntüledi
Türkiye'nin konuştuğu yayınevinden iddialara dikkat çeken yanıt!Türkiye'nin konuştuğu yayınevinden iddialara dikkat çeken yanıt!
32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’

KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’

Eğitmen evinde iğrenç taciz! Genç kız kabusu yaşamıştı, yeni gelişme

Eğitmen evinde iğrenç taciz! Genç kız kabusu yaşamıştı, yeni gelişme

Sürat motoru ve deniz taksi çarpıştı! Ölü ve yaralılar var, görüntüler ortaya çıktı

Sürat motoru ve deniz taksi çarpıştı! Ölü ve yaralılar var, görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Sarımsağı solladı! Faydası iki katı

Sarımsağı solladı! Faydası iki katı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Trende uyum sağladı! Cesur paylaşımı tam not aldı

Trende uyum sağladı! Cesur paylaşımı tam not aldı

Uçuğu olan herkes dikkat! Ölümcül hastalık uyarısı

Uçuğu olan herkes dikkat! Ölümcül hastalık uyarısı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.