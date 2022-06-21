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Sosyal medyada gündem yarattı! Bahçesine giren 2 buçuk metre boyundaki timsahı tavayla kovaladı

21.06.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler kısa sürede popüler olmayı başardı. Amerika’nın Florida eyaletinde kaydedilen görüntülerde Kai isimli bir adam bahçesine giren timsahı elindeki tavayla kovaladı. Video kısa sürede 3.1 milyon izlenmeye ulaşarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde Kai isimli yaşlı bir adam bahçesine izinsiz bir şekilde giren timsahı kovmak için ilginç bir yöntem kullandı. Danimarka asıllı olduğunu belirtilen adamın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başardı.

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Florida’da timsah saldırısı sonucunda hayatını kaybeden insanların sayısı her geçen gün artıyor. Sosyal medyadan ortaya çıkan bir görüntü ise yaşlı bir adam ve bahçesine giren timsah arasındaki mücadeleyi gözler önüne serdi. Bahçesinde beslediği ‘Casey’ isimli timsahını korumak isteyen adam yabani timsahı tavayla kovaladı.

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