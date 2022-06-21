Sosyal medyada gündem yarattı! Bahçesine giren 2 buçuk metre boyundaki timsahı tavayla kovaladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde Kai isimli yaşlı bir adam bahçesine izinsiz bir şekilde giren timsahı kovmak için ilginç bir yöntem kullandı. Danimarka asıllı olduğunu belirtilen adamın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başardı.

KENDİ TİMSAHINI KORUMAK İSTEDİ

Florida’da timsah saldırısı sonucunda hayatını kaybeden insanların sayısı her geçen gün artıyor. Sosyal medyadan ortaya çıkan bir görüntü ise yaşlı bir adam ve bahçesine giren timsah arasındaki mücadeleyi gözler önüne serdi. Bahçesinde beslediği ‘Casey’ isimli timsahını korumak isteyen adam yabani timsahı tavayla kovaladı.



