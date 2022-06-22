Doğumhanede elektrikler kesildi! Doktor telefon ışığıyla ameliyata devam edince yanlışlıkla bebeğin kulağını kesti

Meksika'da bir hastanede sezaryenle doğum yapan Karla isimli bir anne elektriklerin kesilmesi üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadı. 26 dakika boyunca devam eden elektrik kesintisinde jeneratörün devreye girmemesi üzerine doktorlar telefon ışıklarını kullanarak doğum devam etti. Doktor David Santoyo, çevresinde bulunan üç kişinin telefon ışıklarıyla Juan Adriel Solis ismi verilen bebeğin sezaryen doğumunu tamamladı. Ancak yetersiz ışık nedeniyle bebeğin kulağında büyük bir kesik oluştu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Yaşadığı ilginç doğum anının sosyal medyada paylaşan anne Karla gönderisine, “Karnıma doğrultumuş üç cep telefonu ile sezaryen yapmaya başladı. Ona ‘Hayır, ölmek istemiyorum’ dedim. Bu beni gerçekten çok korkuttu. Birkaç dakika sonra bebeğimin ağladığını duydum. Onu bir bana göstereceklerini zannettim ama uzun zaman geçti. Bir doktorun veya birinin gelip bana açıklama yapmasını bekliyordum ama öyle olmadı" dedi.

Karla ve kocası yenidoğan bebeklerinin durumunu gördüklerinde tıbbi tesisi ve doktorları yanlış uygulama yapmakla suçlayarak dava etmeye karar verdi. Doktorlar bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kulağında herhangi bir iz kalmayacağını belirtti.



