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Kahraman Babam dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kahraman Babam 3. son bölümde neler oldu?

22.06.2021 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin dizisi Kahraman Babam 3. son bölümüyle ekrana geldi. Dizinin 4. yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Uğur ve Ömrüm'ün keyifli anlarının yüzleri güldürdüğü tanıtımda Zehra, Ömrüm'ün babasıyla olan yakınlığına engel olmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Şahit olduğu korkutucu anlardan sonra travma yaşayan Yonca, Uğur'un desteğini görüyor. Ömrüm'ün "Baba, gitme..." sözleri ise izleyenleri derinden etkiliyor. İşte Kahraman Babam son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı.

Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam'ın başrollerde oynadığı Kahraman Babam dizisi 4. yeni bölümüyle 28 Haziran Pazartesi akşamı Show TV'de olacak.

Kahraman Babam (1)

KAHRAMAN BABAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kahraman Babam'ın ekrana gelen üçüncü bölümünde Tufan'ı konuşturmak için gizlice sorgu odasına giren Uğur, savcıya yakalanmadan kaçmayı başardı ancak karısını öldüren çeteye ulaşmak için yaptığı bu hamle ile hem kendini hem Yonca'yı zor durumda bıraktı.

Kahraman Babam (2)

Yaşanan bu olay Yonca ile Uğur'u yeniden karşı karşıya getirdi. Uğur, verdiği savaşa dair her şeyi Yonca'ya anlattı. Uğur'un anlattıklarından sonra olayı araştırmaya başlayan Yonca, Tufan'la görüşünce hiç beklemediği bir olayın içine sürüklendi. Yaşadığı zorlu mücadelelerin yanında kızı Ömrüm'e olan özlemi yüzünden de zor günler yaşayan Uğur, Ömrüm'ün okulunda yapılacak bir etkinlikten haberdar oldu.

Kahraman Babam (2)4
Babaların katıldığı etkinliğe Cem'in gideceğini öğrenen Uğur, tüm engellere rağmen Cem'i atlatarak kızının yanına gitmeyi başardı. Baba kızın birbirine mesajlar gönderdiği ve bir araya gelerek özlem giderdiği dakikalar seyirciyi derinden etkiledi. Menekşe ve İlker çifti giderek köşeye sıkışmaya başlarken Ayşe'nin de ilişkiyi öğrenmesiyle ipler gerilmeye başladı. Kızının da kendisi ile aynı kaderi paylaşmasını istemeyen Ayşe, bu ilişkiye asla onay vermeyeceğini açıkça ifade etti.

Kahraman Babam (3)3

Ayşe'nin kararından sonra Menekşe'nin yapacağı hamle ise merak konusu oldu. Yıldız-1 ekibinin bu bölümde de nefes kesen mücadeleleri devam ederken final sahnesinde itfaiye ekibinin en yeni üyesi Murat, alevlerin arasında zor durumda kaldı.

Kahraman Babam (4)

Tolga Kumandan'ın oğlu Murat'ın tehlikenin ortasında kalması korku dolu anlara sahne oldu.

Kahraman Babam (5)

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

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Kahraman Babam, heyecan dolu yeni bölümüyle 28 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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