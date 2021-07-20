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Kahraman Babam dizisi ekrana veda ediyor! Final bölüm fragmanı yayınlandı

20.07.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen ve itfaiyecilerin yaşamını konu alan Kahraman Babam dizisi final yapıyor. İlk olarak kış sezonunda Kırmızı Kamyon ismiyle bir bölüm yayınlanan dizi, daha sonra yayın akışından çıkartılmış ve yaz sezonuna alınmıştı. İsmi Kahraman Babam olarak değiştirilen dizi, reytinglerde istenilen sonucun alamaması nedeniyle final yaparak ekrana veda edecek.

Kahraman Babam dizisi ekrana veda ediyor! Final bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan ve Toprak Sağlam'ın rol aldığı Kahraman Babam dizisi için final kararı alındı.

Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, reytinglerde istenilen sonuçları elde edemedi. Dizi 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

Kahraman Babam (2)3

İLK BÖLÜMDEN SONRA İSMİ DEĞİŞMİŞTİ

İtfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatan dizi ilk olarak 31 Mart'ta Kırmızı Kamyon ismiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Ancak ilk bölümüyle reytinglerde alt sıralarda kalan dizi, sürpriz bir kararla yayın akışından çıkartılmıştı.

Kahraman Babam (3)3

Show TV yönetimi diziyi yaz aylarına ertelemiş ve ismi de Kahraman Babam olarak değiştirilmişti. Senaryosunda da değişiklikler yapılan Kahraman Babam dizisi Haziran ayında yeniden yayınlanmaya başlamıştı.

Kahraman Babam (4)3

FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI YAYINLANDI

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Kahraman Babam"ın final bölümü tanıtımı da yayınlandı. Uğur ve Yavuz'un karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Yonca, Emre'nin gerçek yüzünü öğreniyor. İlker'e araba çarptığı anlar korku dolu anlara sahne olurken Uğur, Yavuz'u bitirmek için harekete geçiyor. Yavuz'un ateşe verdiği binada kimlerin olduğu ise merak konusu oluyor.

Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır yer alıyor.

Kahraman Babam (5)

Kahraman Babam, final bölümüyle 26 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

Kahraman Babam (6)

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