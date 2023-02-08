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Kahramanmaraş depremini Adana’da böyle yaşadılar! O anlar saniye saniye kaydedildi... “Oğlum bu yıkar, hakkını helal et”

08.02.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ilde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Sabah 04.17’de meydana gelen deprem Adana’yı da etkiledi. TikTok’ta ‘realbay322’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi kendisinin ve ailesinin deprem anında yaşadıkları korkuyu gösterdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Depremin başladığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bir kişinin TikTok’tan paylaştığı görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

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“HAKKINI HELAL ET”

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TikTok’tan “Adana’da 04.19’da deprem oldu” notuyla paylaşılan gönderide bir ailenin deprem sırasında yaşadığı panik gözler önüne serildi. Elektriklerin kesilmesiyle birlikte karanlıkta kalan aileden kelime-i şahadet sesleri yükseldi. Depremin şiddetini o anda hisseden ailenin annesi, “Oğlum bu yıkar, hakkını helal et. Adana yıkıldı bitti” dedi.

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