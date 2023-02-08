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İlk depremi atlamışlardı! İhtiyaçlarını almak için evine çıkınca ikinci depreme böyle yakalandı

08.02.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah 04:17 saatinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili ve komşu ülkeleri etkiledi. Bölge 9 saat sonra bu kez de 7.6 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sarsıldı. İlk depremden sağ kurtulan bir ailenin ikinci depreme evlerinde yakalandıkları anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah 04:17 saatinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Deprem başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Aynı zamanda depremden Suriye’nin kuzey kesimi de ciddi bir şekilde etkilendi. İlk depremin yaralarını sarmaya çalışan bölge halkı bu kez de saat 13.24’te 7.6 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sarsıldı. Korku ve panik anlarının yaşandığı ikinci depremde bir aile cep telefonu kamerasıyla kayıt yaptıkları sırada yakalandı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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İLK DEPREMİ ATLATMIŞLARDI

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Sabah saatlerinde gerçekleşen ilk depremi atlatarak hasar alan evlerinden çıkmayı başaran bir aile ihtiyaçlarını alabilmek için yeniden evlerine girdi. O sırada ikinci bir depremin olması üzerine büyük bir korku yaşayan aile can havliyle kendilerini bir kez daha sokağa atmayı başardı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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