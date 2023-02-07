Dünyanın dört bir yanından gelen gönüllüler birlikte Hatay’da arama kurtarma çalışmalarında! İngiliz gönüllü: Hiçbir şey bununla kıyaslanamaz

Uluslararası arama ve kurtarma ekipleri dün gece saatlerinde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım etmek için Türkiye ile Suriye’ye doğru harekete geçti. Türkiye'de çalışan İngiliz yardım görevlisi Atiqur Rahman, Hatay'da hayatta kalanların aranmasına yardım etmek için yerel ekiplere katıldı. Global Relief Trust adlı yardım kuruluşunda çalışan Rahman, felaketin boyutlarını gözler önüne serecek çarpıcı açıklamalar yaptı.

“TARİF EDEBİLMENİN TEK YOLU KIYAMET”

Bölgeede büyük bir felaket yaşandığını dile getiren Rahman, “Bunu tarif edebilmenin tek yolu kıyamet. Enkaz altında bağıran insanlar var. Sokaklar korku dolu insanlarla dolu. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha öncesinde bombalanmış şehirlerde bulundum ama hiçbir şey bununla kıyaslanmaz. Bu tam bir yıkım” dedi.