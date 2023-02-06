Sosyal medya fenomeni Fırat Yayla, enkaz altında kalan annesine seslendi! Yalvararak yardım istedi... “Anne iyi misin?”

YouTube’da ‘Charmquell’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan fenomen isim Fırat Yayla, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremin ardından enkaz altında kalan annesi için yardım istedi. Sosyal medyada yaklaşık 127 bini aşkın takipçisi bulunan Yayla, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda annesinin yıkılan evinin adresini verdi.

“LÜTFEN YARDIM EDİN”

Gözyaşlarına hakim olamayan ve sosyal medyadan yardım isteyen Yayla gönderisinde, “Arkadaşlar depremin altında kaldık. Anne iyi misin? Anne lütfen yatağın altına sakladım de lütfen. Lütfen yardım edin. Yıkılan bir binamız var” ifadelerini kullandı.