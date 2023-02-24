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Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Atsu asla unutulmayacak! Gana Futbol Federasyonu'ndan karar

24.02.2023 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana Futbol Federasyonu (GFA), Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun anısına 7 numaralı milli formasını emekliye ayıracağını bildirdi. İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Atsu asla unutulmayacak! Gana Futbol Federasyonu'ndan karar
Christian Atsu

Christian Atsu

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken, Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan da acı haber gelmişti.

ACI HABERİ MENAJERİ DUYURMUŞTU!

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Rönesans Rezidans'ın enkaz altında kendisine ulaşılmaya çalışılan oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini söylemiş . "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" ifadelerini kullanırken, bu haber herkesi derinden üzmüştü.

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FORMASI EMEKLİ EDİLİYOR!

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Gelen acı haberle oyuncunun ülkesi Gana'da da büyük üzüntü yaşanırken, Doğu Bölgesel Futbol Federasyonu Başkanı Linford Boadu, bir radyo programında yaptığı açıklamada, federasyonun Atsu'nun anısına milli takımda giydiği 7 numaralı formasının emekliye ayıracağını belirtti.

Türkiye'de yaşanan deprem olayların üzüntü verici olduğunu kaydederek, Atsu'nun da her şeyini vatanına verdiğini ifade etti.

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