Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Atsu asla unutulmayacak! Gana Futbol Federasyonu'ndan karar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken, Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan da acı haber gelmişti.

ACI HABERİ MENAJERİ DUYURMUŞTU!

Rönesans Rezidans'ın enkaz altında kendisine ulaşılmaya çalışılan oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini söylemiş . "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" ifadelerini kullanırken, bu haber herkesi derinden üzmüştü.

FORMASI EMEKLİ EDİLİYOR!

Gelen acı haberle oyuncunun ülkesi Gana'da da büyük üzüntü yaşanırken, Doğu Bölgesel Futbol Federasyonu Başkanı Linford Boadu, bir radyo programında yaptığı açıklamada, federasyonun Atsu'nun anısına milli takımda giydiği 7 numaralı formasının emekliye ayıracağını belirtti.

Türkiye'de yaşanan deprem olayların üzüntü verici olduğunu kaydederek, Atsu'nun da her şeyini vatanına verdiğini ifade etti.

