Hatayspor futbolcusu Kevin Soni, enkaz altında olan Christian Atsu ile ilgili acı gerçeği duyurdu! ''Atsu'nun ölmüş olabileceği söylendi...''

Depremin devam ettiği Pazartesi günü tesislere gittiğini söyleyen Kevin Soni, "Olaylardan sonra bir an önce kulübün antrenman merkezine gitmek için arabaya bindim. Takım arkadaşlarımla oturmuş konuşuyorduk ve bir şeyler yemeye çalışıyorduk ama yer hala sallanmaya devam ediyordu. Her on dakikada bir büyük sarsıntılar oluyordu. İki gün yemek yemedik. Sadece suyumuz vardı. Zaman zaman meyvelerimiz oldu ama kadınlar ve çocuklar vardı, ekip arkadaşlarımla birlikte onlara bu gıda maddelerini bıraktık. Yemek yemedik ve kadınlar ve çocuklar içebilsin diye su getirmeye çalıştık. Bizi almaya bir uçak geldi. Her şeyi orada bıraktık. Önemli olan güvende olmaktı" ifadelerini kullandı.