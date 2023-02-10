Hatayspor futbolcusu Kevin Soni, enkaz altında olan Christian Atsu ile ilgili acı gerçeği duyurdu! ''Atsu'nun ölmüş olabileceği söylendi...''

"7’İNCİ KATTAN ATLAMAK İSTEDİM AMA AYAĞIM KIRILIR VE FUTBOL OYNAYAMAM DİYE YAPAMADIM BUNU, SONRA BİNA ÇÖKMEDEN ÇIKACAK KADAR ŞANSLIYDIK"

Maç sonu eve gittiğini söyleyen Hataysporlu Kevin Soni, "Kasımpaşa maçından sonra eve gittim. Kuzenlerimle oturuyordum ve oyun oynuyorduk. Sabah saat 4 veya 5 civarında yer sallanmaya başladı. O sırada kuzenlerime sakin olmalarını söyledim. Tavan ve duvarlar üzerimize yıkılmaya başlayınca merdivenlerden yukarı koşmaya başladık. O sırada yerin ikiye ayrılmaya başladığını gördüğümde, bunun gerçekten çok ciddi bir felaket olduğunu düşündüm. Başta pencereden atlamak istedim. Yedinci katta oturduğumuzdan dolayı atlarsam ayağımı kırarım ve bir daha futbol oynamam dedim kendi kendime. Sonra bina çökmeden çıkacak kadar şanslıydık. Her şeyin gerçekten değiştiği bir gündü. Birçok ölüm oldu. Bunu bana bir hafta önce söyleselerdi inanmazdım. İmkansız olduğunu söylerdim" şeklinde konuştu.



Deprem sabahı namaz kılmak için uyumadığını söyleyen Soni, "Ben bir Müslümanım ve çok dindarım. Beni kurtaran, günün ilk namazını kılmak için sabah 6:40'a kadar beklemek istememdi. Bu yüzden uyuyamadım. Bu yüzden kendi kendime, uyusaydım, evdeki her şeyin nasıl düştüğünü görseydim, kesinlikle öleceğimi söylüyorum. Hatta kesin. Düşen taşlar çok büyüktü. Yani uyusaydım, sanırım ölecektim" dedi.