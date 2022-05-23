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  4. Kahreden olay! Arkadaşının yardım çığlığına koştu, uçuruma düşüp yaşamını yitirdi

Kahreden olay! Arkadaşının yardım çığlığına koştu, uçuruma düşüp yaşamını yitirdi

23.05.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da piknik dönüşü eşinin kayalıktan düştüğünü fark edince çığlık atan Yasemin Sarıca'nın (25) yardımına arkadaşı Seval Öncül (25) koştu. Ancak Öncül, yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşüp hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Arkadaşının yardım çığlığına koştu, uçuruma düşüp yaşamını yitirdi

Kahreden olay, dün akşam saatlerinde Kumluca ilçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce evlenen Seval ve Ali Öncül çifti, dün arkadaşları Recep- Yasemin Sarıcan çifti ile pikniğe gitti. Akşam saatlerinde dönüşe geçen arkadaşlardan Recep Sarıcan, ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Yol kenarındaki tel çiti geçen Sarıcan, bir anda dengesini kaybedince uçuruma yuvarlandı. Eşinin düştüğünü fark eden Yasemin Sarıcan'ın yardım çığlıkları üzerine arkadan otomobille gelen Ali- Seval Öncül çifti aracı durdurdu.

100 METRELİK UÇURUMA DÜŞTÜ

Recep Sarıcan'ın düştüğü yere bakmaya giden Seval Öncül, yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu Recep Sarıcan bulunduğu yerden çıkartıldı. İki bacağının kırık olduğu belirlenen Sarıcan, hastaneye kaldırıldı. Seval Öncül'ün düştüğü yere karadan ulaşamayan ekipler, Sahil Güvenlik'ten destek istedi. Sahil Güvenlik ekipleri denizden botla ulaştığı Seval Öncül'ün, hayatını kaybettiğini belirledi.

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Güçlükle bulunduğu yerden alınan Öncül'ün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından bu sabah ailesi tarafından alınan Seval Öncül'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Kumluca ilçesine götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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