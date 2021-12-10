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  4. Kahreden olay! Torununun ölüm haberini alınca kalp krizinden hayatını kaybetti

Kahreden olay! Torununun ölüm haberini alınca kalp krizinden hayatını kaybetti

10.12.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, yol tabelası direğine çarpan hafif ticari aracın sürücü Rıza Alperen Darıcı (21) öldü. Torunun ölüm haberini alınca kalp krizi geçiren Hüsne Aksen (66) de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kahreden olay! Torununun ölüm haberini alınca kalp krizinden hayatını kaybetti

Haydarbey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Rıza Alperen Darıcı, yönetimindeki hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan araç tabela direğine çarptı.

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kazada motoru ve lastiği fırlayan araçta sıkışan Rıza Alperen Darıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Darıcı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Döngele Mahallesi'nde Hüsne Aksen, torunu Darıcı’nın ölüm haberini duyunca fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aksen, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rıza Alperen Darıcı ile anneannesi Hüsen Aksen, Döngele Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş
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