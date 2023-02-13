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Kahtalı Mıçe Adıyaman'da depreme yakalandı! Sağlık durumu iyi ama...

13.02.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan usta sanatçı Mustafa Aslan Adıyaman'da yaşıyordu. Usta sanatçının sağlık durumu merak edildi. Kahtalı Mıçe sağlık olarak iyi olsa da kayıpları sebebiyle tüm Türkiye gibi çok üzgün...

Kahtalı Mıçe Adıyaman'da depreme yakalandı! Sağlık durumu iyi ama...

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin yaşandığı 10 ilimizde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Usta sanatçı Kahtalı Mıçe de depreme memleketi Adıyaman'da yakalandı.

Herkes usta sanatçının sağlık durumunu merak etti. 2. Sayfa programının Instagram hesabında yer alan habere göre, 70 yaşındaki "Kahtalı Mıçe" lakaplı Mustafa Aslan, depremde 25 akrabasını kaybetti.

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Sağlık durumu iyi olsa da usta isim tüm Türkiye gibi yaralı...Kahtalı Mıçe, yaşadığı kayıplarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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