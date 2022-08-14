Kahvaltınızda mutlaka yapın! Nefis Mıhlama tarifi, Mıhlama nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Kahvaltı kültürü ülkemizde büyük bir önem taşıyor. Kahvaltılarda yenilen yiyecekler yörelere göre değişiyor. Mıhlama da birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Mıhlamanın içerisine eklenen kaşar peynirinin eriyip uzaması gönüllere taht kuruyor. Kahvaltıda ne yapsam diye düşünüyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz.

MIHLAMA TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı mısır unu

1 su bardağı su

1 kase çeçil peyniri ya da kaşar peyniri

Yapılışı

2 yemek kaşığı tereyağını eritin.

Mısır ununu ekleyip kavurun.

1 su bardağı suyu ilave edip karıştırın.

Doğradığınız peynirleri ilave edip karıştırın.

İsterseniz üzerine biraz daha tereyağı kızdırıp dökebilirsiniz.

MIHLAMA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Mıhlama yaparken yukarıdaki peynirlerin dışında kolot ya da dil peyniri kullanabilirsiniz.

Mısır ununu rengi dönene kadar kavurmalısınız.

Su yerine süt kullanabilirsiniz.

Mıhlama yaparken tereyağı miktarını biraz daha arttırabilirsiniz.Tuz oranını kullandığınız peynirin tuzluluk oranına göre ayarlamalısınız.

Mıhlama Karadeniz'de bakır tavada yapılır. Dilerseniz yapışmaz bir tavada kullanabilirsiniz.



