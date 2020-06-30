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Kahve Falında Elma Görmek

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Kahve falında elma figürü görmek, fal sahibinin güzel haberler alacağına işaret eder.

Kahve Falında Elma Görmek

Kahve falında elma figürü görmek, fal sahibinin güzel haberler alacağına işaret eder. Söz konusu güzel haber, fal sahibine eşi ya da çocuğu tarafından verilebilir. Bekar olan fal sahibi için ise falda çıkan elma figürü, hayırlı kısmetlerin habercisi niteliğindedir. Yakın gelecekte evlilik yolunda adımlar atılacağına ve güzel bir yuvanın kurulacağına işaret eder. Ayrıca fal sahibi gayet hayırlı evlatlara da sahip olacaktır.

Önümüzdeki dönem fal sahibi için ikili ilişkilerde gayet iyi bir dönem olacak. Ayrıca elma bereketin de sembolü olarak kabul edilir. Dolayısıyla kişi iş yaşantısında başarılı olacak ve bolluk, bereket ile karşılaşacaktır.

Kahve Falında Kurtlu Elma Görmek

Fal sahibinin kendisini mutlu edecek bir haber alacağına işaret eder. Birçok yorumda kurtlu elma figürünün devletle alakalı bir işten çıkacak güzel haberin işaretçisi olduğu söylenir. Tabii bu noktada fal sahibinin devletle alakalı bir işi olması ya da bu bağlamda bir iş bekliyor olması gerekir. Evli olan fal sahibi için eş ve çocuklarıyla mutlu bir gelecek beklenirken bekar olan fal sahibi için ise gönlündeki kişiye kavuşacağı bir gelecek söz konusu olacak.

Kahve Falında Elma Ağacı Görmek

Elma ağacı figürü, fal sahibinin hayatında mutlu bir döneme girileceğine haber verir. Buna ek olarak ağaç da bereketin bir işaretçisi olduğu için fal sahibinin bolluk ile karşılaşacağını söylemek mümkündür. Uzun süredir fal sahibinin üstünde duruyor olduğu bir işin meyvelerini toplama vakti geliyor. Eğer fal sahibi yalnızsa yakın gelecekte onu yeni bir ilişki bekliyor. Bu ilişki ömürlük olacak ve güzel evlatlar ile daha tatlı hale gelecektir.

Eğer fal sahibi erkekse bu durum yeni bir işe işaret ediyor olabilir. Ayrıca aktif olarak çalışılan işte başarılı olmak ve terfi almak da mümkün olacaktır.

Kahve Falında Elma Şekeri Görmek

Falında elma şekeri çıkan kişinin sosyal yaşantısında hareketli günler yaşanacaktır. Ayrıca bu hareketin içerisinde fal sahibi güzel ve müjdeli haberler de alacaktır. Dostlarıyla birlikte fal sahibinin kendisini mutlu hissedeceği kutlamalar da kapıda görünüyor. Çeşitli davetler alınabilir, gidilen etkinliklerde keyifli zaman geçirilebilir. Bu noktada fal sahibi sosyalleşip yeni insanlarla tanışmak için pek çok fırsatla karşılaşacak. Yeni insanların fal sahibine bir şeyler katması da mümkün. Ayrıca fal sahibini aşk yaşantısında da çok mutlu günler bekliyor.

Kahve Falında Isırılmış Elma Görmek

Falda çıkan ısırılmış elma figürü fal sahibi için bol kısmete işaret eder. Gelecekte fal sahibinin bahtı açık olacaktır ve mutlu günler görecektir. Her ne kadar fal sahibi bir süre sıkıntılı dönem geçirecek olsa da bu durum baki değildir, sonunda tekrar iyi günlere dönüş yapılacaktır. Bu sıkıntılı süreçte fal sahibi aile üyeleri ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabilir ve karşısına çıkan fırsatları değerlendiremeyebilir. Bir basiret bağlanması söz konusu olsa da kısa süre sonra işler kendiliğinden toparlanacak ve mutlu günler başlayacaktır.

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