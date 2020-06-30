Kahve Falında Elma Görmek

Kahve falında elma figürü görmek, fal sahibinin güzel haberler alacağına işaret eder. Söz konusu güzel haber, fal sahibine eşi ya da çocuğu tarafından verilebilir. Bekar olan fal sahibi için ise falda çıkan elma figürü, hayırlı kısmetlerin habercisi niteliğindedir. Yakın gelecekte evlilik yolunda adımlar atılacağına ve güzel bir yuvanın kurulacağına işaret eder. Ayrıca fal sahibi gayet hayırlı evlatlara da sahip olacaktır.

Önümüzdeki dönem fal sahibi için ikili ilişkilerde gayet iyi bir dönem olacak. Ayrıca elma bereketin de sembolü olarak kabul edilir. Dolayısıyla kişi iş yaşantısında başarılı olacak ve bolluk, bereket ile karşılaşacaktır.

Kahve Falında Kurtlu Elma Görmek

Fal sahibinin kendisini mutlu edecek bir haber alacağına işaret eder. Birçok yorumda kurtlu elma figürünün devletle alakalı bir işten çıkacak güzel haberin işaretçisi olduğu söylenir. Tabii bu noktada fal sahibinin devletle alakalı bir işi olması ya da bu bağlamda bir iş bekliyor olması gerekir. Evli olan fal sahibi için eş ve çocuklarıyla mutlu bir gelecek beklenirken bekar olan fal sahibi için ise gönlündeki kişiye kavuşacağı bir gelecek söz konusu olacak.