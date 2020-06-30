Kahve Falında Semazen Görmek

Falda çıkan semazen figürü, fal sahibinin yaptığı hatalar yüzünden büyük bir pişmanlık duyduğuna ve bundan sonra ne yapacağını tam olarak bilemediğine işaret eder. Fal sahibi bu gibi durumlar karşısında Allah'a dua edip yaptığı kötülüklere binaen tövbe etmeli ve affını istemelidir. Eğer fal sahibi daha önce çok fazla günah işlemiş olduğunu düşünüyorsa bu durumun onu tövbe etmekten alıkoymaması gerektiğini bilmesi gerekir.

Bu süreçte fal sahibi hastalıklarla ve manevi problemlerle karşı karşıya kalabilir. Sabrının test edildiğini düşünebilir ama bu noktada sakinliğini koruması gerekiyor. Zira sakin olunması, yaşanan zorluklara rağmen üzüntüye kapılmadan, isyan etmeden ilerlenmesi ve dua edilmesi halinde bu sürecin üstesinden gelmek mümkün olacaktır.

Bu figürle ilgili bir diğer yorum ise fal sahibinin işlerinin rast gideceğine ve pratik bir şekilde çalışmalarını tamamlayıp güzel projelerin altına imzasını atacağına işaret eder. İş yaşantısındaki yoğunlukla birlikte fal sahibi yükselişe geçecektir ve herkes onunla gurur duyacaktır.