Kahve Falında Semazen Görmek

Falda çıkan semazen figürü, fal sahibinin yaptığı hatalar yüzünden büyük bir pişmanlık duyduğuna ve bundan sonra ne yapacağını tam olarak bilemediğine işaret eder. Fal sahibi bu gibi durumlar karşısında Allah'a dua edip yaptığı kötülüklere binaen tövbe etmeli ve affını istemelidir. Eğer fal sahibi daha önce çok fazla günah işlemiş olduğunu düşünüyorsa bu durumun onu tövbe etmekten alıkoymaması gerektiğini bilmesi gerekir.
Bu süreçte fal sahibi hastalıklarla ve manevi problemlerle karşı karşıya kalabilir. Sabrının test edildiğini düşünebilir ama bu noktada sakinliğini koruması gerekiyor. Zira sakin olunması, yaşanan zorluklara rağmen üzüntüye kapılmadan, isyan etmeden ilerlenmesi ve dua edilmesi halinde bu sürecin üstesinden gelmek mümkün olacaktır.
Bu figürle ilgili bir diğer yorum ise fal sahibinin işlerinin rast gideceğine ve pratik bir şekilde çalışmalarını tamamlayıp güzel projelerin altına imzasını atacağına işaret eder. İş yaşantısındaki yoğunlukla birlikte fal sahibi yükselişe geçecektir ve herkes onunla gurur duyacaktır.
Falında Mevlana figürü çıkan kişi, daha önce yaşadığı tatsız olayların getirisi olan sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir. Bu noktada fal sahibinin olgunlaşması gerekir. Geçmişte yaşadığı olaylardan ders alması, hayata yeni bir çerçeveden bakması durumunda fal sahibi bu sıkıntılardan daha kolay bir şekilde kurtulacaktır.
Ayrıca Mevlana figürünün fincanın neresinde olduğu da falın ne anlattığını etkileyen faktörlerden birisidir. Eğer fincanın dip kısımlarında figür bulunuyorsa fal sahibi maddi sıkıntılar yaşayabilir ama iyi haberler alması da olasıdır. Fal sahibi sabrın sonunda selamet olduğunu bilmeli, yaşanacak olan maddi problemler karşısında pes etmemelidir. Bu sayede adeta sihirli bir el değmiş gibi fal sahibinin hayatı değişecektir ve tüm dertlerine deva bulacaktır.
Eğer Mevlana figürü fincanın ağız bölümüne yakın bir yerde bulunuyorsa fal sahibinin yardıma ihtiyacı olduğuna ama derdine deva olacak kişiden destek istemekten çekindiğine işaret eder. Söz konusu kişi fal sahibinin yardıma ihtiyaç duyduğunun farkındadır ama onun gönlünü kırmamak için bilmezden gelir. Bu noktada fal sahibi o kişiye güvenmelidir. Yardım istemesi halinde talebi kabul edilecek ve sonu hayırlı olacaktır.
Fal sahibinin hayatında kimi pürüzler bulunduğuna ve bunları düzeltmesi gerektiğine işaret eder. Fal sahibinin umursamadığı, büyütmediği fakat başkaları için büyük anlamlar ifade eden kimi sorunlar söz konusu olabilir. Eğer bu sorunları ortadan kaldırmak için gerekli çaba gösterilmezse ortaya çıkan maddi ve manevi hasarı telafi etmek oldukça zor olacaktır. Diğer taraftan kişi bu hasarın oluşmaması için çaba gösterirse işler yoluna girecektir. Ayrıca falda kalp ibaresinin de semazenle birlikte görülmesi fal sahibinin aşk hayatında şanslı bir döneme gireceğine, hayırlı kısmet bulacağına işaret eder. Bunun gerçekleşmesi için fal sahibi insanlara iyi davranmalı, mücadeleci kişiliğini korumalı ve hayırlı işler peşinde olmalıdır.
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