Kalamar tava tarifi! MasterChef kalamar tava tarifi: Yumuşacık ve çıtır çıtır kalamar tava nasıl yapılır, püf noktası nedir?

Kalamar tava nasıl yapılır, sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Kalamar tavayı evde denemek isteyenler için işte adım adım tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER Marine için:

250 gr temizlenmiş kalamar

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı karbonat

1/2 limon suyu

1 şişe maden suyu

Bulamak için:

1/2 su bardağı un

1/2 su bardağı mısır unu

1 çay kaşığı toz sarımsak

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1/2 çay kaşığı karabiber

Tuz (damak zevkine göre)

Kızartma için: Sıvı yağ (derin kızartma için yeterli miktarda)

TARİF Marine Sırları: Dondurulmuş kalamarları soğuk suda bekleterek buzunu çözün. Ardından tuz, şeker, karbonat ve limon suyunu ekleyip 15 dakika boyunca ovun. Sonra maden suyunu döküp biraz daha ovduktan sonra kapağı kapatın ve buzdolabına kaldırın. Ne kadar uzun dinlendirirseniz o kadar yumuşak olur. Aceleniz varsa 2-3 saat yeter, ama ideal olarak gece boyu bekletin. Dinlenmiş kalamarları asla yıkamayın, marine aroması kaçmasın.

Baharatlı kaplama: Un, mısır unu, toz sarımsak, kırmızı biber, karabiber ve tuzu iyice karıştırın. Marine edilmiş kalamarları doğrudan bu karışıma bulayın. Ekstra yapışma için hafifçe bastırın.

Kızartma: Tencereye yağı 3-4 parmak kalınlığında dökün ve kızdırın. Kalamarları parti parti atın ki yağ soğumasın. Rengi altın sarısına döner dönmez (yaklaşık 1-2 dakika) hemen alın. Fazla bekletirseniz içi lastik gibi olur. Peçeteye koyup fazla yağı süzün.

Sıcak servis edin, yanında limon ve tarator sosla mükemmel.

Püf Nokta: Maden suyu ve karbonat ikilisi, kalamarın deniz kokusunu alır ve dokusunu mucizevi yumuşatır.

AFİYET OLSUN!