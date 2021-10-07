“Kalbe giden yol mideden geçer” diyenler için romantik bir tarif! Sunumu mest ediyor

Omlet, kahvaltıların bir numaralı tercihidir. İçine katılan binbir çeşit ürünle bir derya haline gelen omlet tarifinin sunumu da oldukça önemlidir. Hem göze hem de mideye hitap etmek istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

EKMEKLİ OMLET TARİFİ

MALZEMELER

2 dilim ekmek

2 yumurta

100 gram tavuk göğsü

50 gram soğan

2 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı hardal

5 gram dereotu

zevke göre tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

Fırın 200 derecede önceden ısıtın. Ekmek dilimlerinin yumuşak kısımlarından kurtulun, her bir parçayı folyo kağıdın üzerine yerleştirin ve kenarlarını 5-10 mm yüksekliğinde yapın.

Bir fırın tepsisine aktarın. Yumurtayı her ekmek diliminin ortasına gelecek şekilde kırın.

İnce doğranmış yeşil soğan ve tavuk göğsü ile doldurun. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Ekmek kabuklarını zeytinyağı ile yağlayın. 15 dakika pişirin.

Mayonez ve hardalı karıştırın, karışımı biraz ısıtın. Sos ve dereotu ile servis yapın.



