Kalben ile Berkant Ali İncesaraç boşandı

Son dönemin en çok dinlenen sanatçıları arasında olan Kalben, 1.5 yıl evli kaldığı Berkant Ali İncesaraç'tan boşandı.

Daha önce, "Ben yanlışlıkla içki içtim, o yanlışlıkla çay içti. Çok garip bir buluşmaydı ve sonra hiç ayrılmadık. Birbirimizi ve müziğimizi seviyoruz" sözleriyle tanışma adını anlatan Kalben ile İncesaraç’ın şiddetli geçimsizlik gerçekçesiyle ayrıldığı iddia edildi.

32 yaşındaki Kalben verdiği bir röportajda ise evliliği hakkında şöyle konuşmuştu: "Ali’yle ikinci yılımızın sonunda evlendik. Ben hayatını birleştirmek için bir insanı öyle yıllarca tanımak gerektiğine inanmıyorum."

"Birbirini seven herkesin özgürce evlenebilmesinden yanayım. Biz tanıştığımızdan beri birlikte müzik yapıyoruz, birlikte yaşıyoruz. Birlikte albüm yaptık, birlikte şarkı söylüyoruz. Evlilik harika gidiyor yani."

"Her gün bir şeyleri birlikte göğüslüyoruz. Bunlar kimi zaman hiç bilmediğimiz bir yerde insanların ölmesi, kimi zaman bir fatura, kimi zaman 'Anne-babamıza nasıl yardımcı olabiliriz?' ya da 'Küçük kardeşimizi nasıl dil kursuna gönderebiliriz?' gibi herkesin her gün yaşadığı dertler."