Kalbimin Sultanı 7. yeni bölüm fragmanı izle: Sultan ayaklanmayı bastırabilecek mi? (Son bölümde neler oldu?)

Kalbimin Sultanı 7. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Çarşamba günü ekrana gelen son bölümden sonra merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayında. Başrollerinde Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı son bölümde yeniçeri ayaklanmasını durdurmak için başlarındaki ağalar yakalanmıştı. Fakat bu isyanı durdurmaya yetmedi. Sayıları sürekli artan yeniçeriler, sarayın kapısına dayandı. Esma Sultan tahta çıkmak için vakit sayarken yaparken Sultan kılıç kuşanarak yeniçerilerin karşısına çıkmaya hazırlığında. Anna ise Sultan'a birşey olacak telaşında. Sultan Mahmud isyanı durdurabilecek mi? Kalbimin Sultanı 7. yeni bölümü 25 Temmuz Çarşamba günü Star TV'de!
Anna, Amber Ağa’ya Sultan Mahmud’un odasına gitmesinin sebebini açıklamıştır. Fakat Hünkar bunu kimseye söylememesi konusunda onu ciddi bir biçimde uyarmıştır. Sırrı tutamayan Amber Ağa, üzüntüden odasına kapanan Hoşyar Sultan’a durumu anlatır. Hoşyar Sultan’ın aradığı çare ayağına gelmiştir.
Hoşyar Sultan, Anna’nın kuyusunu kazmak için derhal işe girişir. Önce haremdeki cariyelere, hadımağalarına, sonra da Enderun Ağalarına Anna’nın her yerde Sultan Mahmud’a Fransızca dersi verdiğini söylediğini, üstelik bununla övündüğünü söyler. Bu dedikodu kısa zamanda bütün saraya yayılır. Ağalar sonunda Sultan Mahmud’un huzuruna çıkıp bu durumla ilgili huzursuzluklarını dile getirirler. Sultan Mahmud bu duruma çok sinirlenir. Anna ile derslerine son vermiştir. Anna çok pişmandır, çok üzgündür. Artık kaldığı odanın kendisine ait olmadığını, taşlıkta kalacağını öğrenir. Sultan Mahmud onu cezalandırmaktadır. Aralarındaki tüm münasebet bitmiştir. Anna, kendini Sultan Mahmud’a nasıl affettirecektir?
‘’Sırf onlara boyun eğmediğimi göstermek için çağırdım seni!— Kalbimin Sultanı (@KSultaniStar) 18 Temmuz 2018
Ders vakti doluncaya dek burada sessizce oturup bekleyeceksin!’’#AffedeneKadar #KalbiminSultanı @startv pic.twitter.com/tfuJDujutf
Esma Sultan’ın planı ise kusursuz ilerler. Fettah Ağa’nın Halet Efendi tarafından bulunup saraya getirilmesi, Halet Efendi’nin yeniden saraydaki görevine dönmesini sağlamıştır. Sultan Mahmud’un ibret olsun diyerek Fettah Ağa’nın meydanda sallandırması ise yeniçerilerin toplu ayaklanması için kaçınılmaz olacaktır.
Dimitri, Anna’yı yazdığı itiraf mektubunu değiştirerek bulunduğu zor durumdan kurtarmıştır. Dimitri’nin Anna’ya vereceği yeni muhbirlik görevi Anna’yı daha fazla çıkmaza sokar.
Sultan Mahmud, kızı Saliha Sultan’nı eşkiyalardan kurtaran Civanmert’in heran göreve hazır olmasını söyler, hislerine hakim olamayan Saliha Sultan kibri ve duyguları arasında kalacaktır.
KALBİMİN SULTANI 6. SON BÖLÜMÜ İZLE
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