Kalbimin Sultanı 7. yeni bölüm fragmanı izle: Sultan ayaklanmayı bastırabilecek mi? (Son bölümde neler oldu?)

Kalbimin Sultanı 7. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Çarşamba günü ekrana gelen son bölümden sonra merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayında. Başrollerinde Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı son bölümde yeniçeri ayaklanmasını durdurmak için başlarındaki ağalar yakalanmıştı. Fakat bu isyanı durdurmaya yetmedi. Sayıları sürekli artan yeniçeriler, sarayın kapısına dayandı. Esma Sultan tahta çıkmak için vakit sayarken yaparken Sultan kılıç kuşanarak yeniçerilerin karşısına çıkmaya hazırlığında. Anna ise Sultan'a birşey olacak telaşında. Sultan Mahmud isyanı durdurabilecek mi? Kalbimin Sultanı 7. yeni bölümü 25 Temmuz Çarşamba günü Star TV'de!

KALBİMİN SULTANI 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anna, Amber Ağa’ya Sultan Mahmud’un odasına gitmesinin sebebini açıklamıştır. Fakat Hünkar bunu kimseye söylememesi konusunda onu ciddi bir biçimde uyarmıştır. Sırrı tutamayan Amber Ağa, üzüntüden odasına kapanan Hoşyar Sultan’a durumu anlatır. Hoşyar Sultan’ın aradığı çare ayağına gelmiştir.