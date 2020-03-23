MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz meydan okudu

Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz meydan okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 13:59 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı evden çıkmayanların başlattığı tuvalet kağıdı sektirme akımına uğrayan Kerimcan Durmaz, farkını ortaya koymak için tuvalet kağıdını ayağıyla değil kalçasının üzerine koyarak sektirdi. Instagram'dan video paylaşan Durmaz, ünlü isimlere de meydan okudu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti. Virüsün Türkiye'ye gelmesiyle evlerine kapanan vatandaşlar ise tuvalet kağıdı sektirme yarışı başladı. Akıma son uyan isim ise sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz oldu.

KALÇASINDA TUVALET KAĞIDI SEKTİRDİ

Futbolcular arasında başlayıp yayılan tuvalet kağıdı sektirme challenge ile insanlar evlerini adeta yarışa girdi. Birçok ismin ayaklarını kullanarak tuvalet kağıdı sektirmesine dahil olan Durmaz, kalçasının üzerine koyduğu tuvalet kağıdını sektirdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Durmaz, "Sıkıyorsa bunu yapın! twerkchallenge yapabilen varsa buyursun" diyerek Didem Soydan, İrem Derici, Duygu Özaslan, Berkcan Güven ve Ali Biçim'e meydan okudu.

kalcasinda-tuvalet-kagidi-sektiren-kerimcan-13042945_7403_m

"BEN DAHA NORMALİNİ YAPAMIYORUM"

Kerimcan'ın meydan okumasına karşılık veren ünlü şarkıcı İrem Derici, "Ya bi git ben daha normalini yapamıyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
'Yaşlıları rencide etmeyin''Yaşlıları rencide etmeyin'
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kerimcan durmaz, koronavirüs, tuvalet kağıdı sektirme,

En Çok Okunan Haberler

Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısı

Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısı

Komşuda flaş karar! Başbakan açıkladı

Komşuda flaş karar! Başbakan açıkladı

Ünlü iş adamı ve eşi koronavirüse yakalandı

Ünlü iş adamı ve eşi koronavirüse yakalandı

Bakan Soylu: Fabrikalarına el koyarız

Bakan Soylu: Fabrikalarına el koyarız

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Okuyucu Yorumları 6 yorum
buda ayrı bir vürüs!!korananın aksine bunun hedefinde cocuklar ve gençler var malesef!!bunun aşısıda yok çareside!!!
senden de başka bi hareket beklenmiyordu sana uyan hareket buydu.
bu koronadan daha tehlikeki toplum için
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı

Müge Anlı'nın sevilen ismi koronavirüs engeline takıldı

İrem Sak'tan gelinlikli paylaşım! 'Çeyrek altın 506,04 olmuş'

Beğeni toplayan paylaşım! 'Çeyrek altın olmuş...'

Bebe Rexha: Size para da gönderirim. Ne olur evde kalın!

Koronavirüs arkadaşını öldürdü! Böyle yalvardı

Hazar Ergüçlü: Yaşlıları rencide etmeyin

'Yaşlıları rencide etmeyin'

Hülya Avşar'dan bornozlu paylaşım! Beğeni yağdı

Bornozlu paylaşım! Bacak şov yaptı

Hangi ünlü isimler sokağa çıkma yasağına takıldı

Salgın en çok onları etkiledi! İşte yasağa takılan ünlüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.