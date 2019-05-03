Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

19 yaşındaki influencer Daisy Keech, sosyal medyadan kalçasının sahte olduğu ile ilgili gelen hakaret içeren yorumlara daha fazla dayanamadı. Dünyaca ünlü plastik cerrah Dr. Ghavami'den bu konuda yardım istedi.

Doktorda paylaştığı video ile poposunun yüzde yüz gerçek olduğunu kanıtlayan instagram fenomeni Daisy Keech, videonun altına şu notu düştü: Dünyaca tanınan uzman Dr. Ghavami'ye, takipçilerime kalçamın gerçek olduğunu göstermek için yardım ettiği için teşekkür ederim. Gerçek ve ilk sertifikalı kalça! #CertifiedRealBooty. "

Klipte konuşan doktorun açıklamaları ise şöyle: "Genetik olarak kutsanmış bir vücuda sahip, doğal, genç, atletik bir kadın. Poponuzun instagramda gerçek olmadığını söyleyen birçok insan sizden nefret ediyor. Bunu gerçek olan bir kalça olarak onaylayacağım.”

Gençliğine ve hiç çocuğu olmamasına ek olarak neden gerçek olduğunu söylediğini açıklamaya devam eden doktor ekliyor: “Kalçasında çok fazla sertlik var. İyi bir cilt. Herhangi bir cilt değişikliği görmüyorum, bu yapay bir şey enjekte edilmediği anlamına geliyor. Yağ transferine işaret eden küçük herhangi bir kesik görmüyorum. Yani, bunların hepsi, bunun gerçek bir kalça olduğu gerçeğine işaret ediyor. Ghavami-gerçek sertifikasına sahip olmayı hak ediyor.”