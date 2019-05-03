Mynet Trend

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 03.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

19 yaşındaki bir Instagram modeli sosyal medyadan kalçasının estetikli olduğuna dair gelen yorumlara ve kendisine yapılan hakaretlere daha fazla dayamadı ve bu konuya açıklık getirmek için öyle bir şey yaptı ki ağzınız açık kalacak.

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

19 yaşındaki influencer Daisy Keech, sosyal medyadan kalçasının sahte olduğu ile ilgili gelen hakaret içeren yorumlara daha fazla dayanamadı. Dünyaca ünlü plastik cerrah Dr. Ghavami'den bu konuda yardım istedi.

d5

Doktorda paylaştığı video ile poposunun yüzde yüz gerçek olduğunu kanıtlayan instagram fenomeni Daisy Keech, videonun altına şu notu düştü: Dünyaca tanınan uzman Dr. Ghavami'ye, takipçilerime kalçamın gerçek olduğunu göstermek için yardım ettiği için teşekkür ederim. Gerçek ve ilk sertifikalı kalça! #CertifiedRealBooty. "

d6

Klipte konuşan doktorun açıklamaları ise şöyle: "Genetik olarak kutsanmış bir vücuda sahip, doğal, genç, atletik bir kadın. Poponuzun instagramda gerçek olmadığını söyleyen birçok insan sizden nefret ediyor. Bunu gerçek olan bir kalça olarak onaylayacağım.”

daisy

Gençliğine ve hiç çocuğu olmamasına ek olarak neden gerçek olduğunu söylediğini açıklamaya devam eden doktor ekliyor: “Kalçasında çok fazla sertlik var. İyi bir cilt. Herhangi bir cilt değişikliği görmüyorum, bu yapay bir şey enjekte edilmediği anlamına geliyor. Yağ transferine işaret eden küçük herhangi bir kesik görmüyorum. Yani, bunların hepsi, bunun gerçek bir kalça olduğu gerçeğine işaret ediyor. Ghavami-gerçek sertifikasına sahip olmayı hak ediyor.”

daisy2

Daisy, Insta-bio'sunu 'ilk sertifikalı gerçek kalça' haberi ile güncelledi, böylece 1 milyon takipçisi artık neyin ne olduğunu biliyor.

daisy7

daisykk

kalça1

kalça2

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Müzikle dolu 10 günMüzikle dolu 10 gün
56 yıllık dost! 10 yaşında hediye gelmişti şimdi 67 yaşında! 56 yıllık dost! 10 yaşında hediye gelmişti şimdi 67 yaşında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler Eğlence popo seksi kalçalar influencer instagram fenomeni sosyal medya estetik uygulaması estetik

En Çok Okunan Trend Haberler

'Tapulu malım' dediği alt geçidi trafiğe kapattı

'Tapulu malım' dediği alt geçidi trafiğe kapattı

Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında fotoğraf değişikliği

Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında fotoğraf değişikliği

Acı olay! Kalp masajı yaptı ama kurtaramadı

Acı olay! Kalp masajı yaptı ama kurtaramadı

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kilo ile mi yoksa tane hesabı mı satılıyor?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Makyajla değişim yerine infial yaratanlar!

Makyajla değişim yerine infial yaratanlar!

Festivallerin yeni gözdesi: Ortalığı sallayacak!

Festivallerin yeni gözdesi: Ortalığı sallayacak!

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

56 yıllık dost! 10 yaşında hediye gelmişti şimdi 67 yaşında!

56 yıllık dost! 10 yaşında hediye gelmişti şimdi 67 yaşında!

Bunlarınki yaratıcılık değil ruh hastalığı!

Bunlarınki yaratıcılık değil ruh hastalığı!

Veterinerden kaçmak için öyle bir yere saklandılar ki...

Veterinerden kaçmak için öyle bir yere saklandılar ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.