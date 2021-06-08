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Kalıplaşan güzellik ölçülerini kabul etmedi! Kelly Konx’un hikayesi çoğu kişiye ilham oldu

08.06.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model ya da manken denildiğinde birçok kişinin aklına sıfır beden hatta 90-60-90 vücut ölçülerine sahip olan kadınlar gelir. Hatta güzellik yarışmalarında ve dünyaca ünlü markaların podyumlarında da her zaman belirli kalıplara sığdırılan güzellik anlayışı hakimdi. Ancak Kelly Knox kalıpların ötesine çıkarak hayallerin peşinden gitti ve sosyal medyada oldukça popüler hale gelen bir model olmayı başardı.

Kalıplaşan güzellik ölçülerini kabul etmedi! Kelly Konx’un hikayesi çoğu kişiye ilham oldu

Günümüzden birkaç yıl öncesine kadar güzellik asla kusur kabul etmeyen bir durumdu. Bir kişinin güzel olarak kabul edilmesi için belirlenen koşullara uygun bir imaj çizmesi gerekiyordu. Ancak gelişen teknoloji ve sosyal medyanın etkisiyle bu katı kurallarda bir parçada olsa esneklik oldu. Artık güzellik bir tabu olmaktan çıktı. Kelly Knox ismindeki İngiliz model, güzellik klişelerinin üstesinden gelerek yeni bir algı oluşturmayı başardı.

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Sol kolu olmadan dünyaya gelen Kelly, 7 yaşında kendisi için alınan protezi kullanmayı reddetti. Bunun yerine, bu durumun kişiliğini ifade ettiğini söyledi ve engellere meydan okumaya karar verdi. Gerçekten havalı, güzel ve şık olabileceğini ispat eden Knox, toplumun engelleri algılama şeklini değiştirmeye çalışıyor. Kısa sürede yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada dikkatleri çeken Knox, dünyaca ünlü birçok marka için podyumlarda boy gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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