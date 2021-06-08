Kalıplaşan güzellik ölçülerini kabul etmedi! Kelly Konx’un hikayesi çoğu kişiye ilham oldu

Günümüzden birkaç yıl öncesine kadar güzellik asla kusur kabul etmeyen bir durumdu. Bir kişinin güzel olarak kabul edilmesi için belirlenen koşullara uygun bir imaj çizmesi gerekiyordu. Ancak gelişen teknoloji ve sosyal medyanın etkisiyle bu katı kurallarda bir parçada olsa esneklik oldu. Artık güzellik bir tabu olmaktan çıktı. Kelly Knox ismindeki İngiliz model, güzellik klişelerinin üstesinden gelerek yeni bir algı oluşturmayı başardı.

Sol kolu olmadan dünyaya gelen Kelly, 7 yaşında kendisi için alınan protezi kullanmayı reddetti. Bunun yerine, bu durumun kişiliğini ifade ettiğini söyledi ve engellere meydan okumaya karar verdi. Gerçekten havalı, güzel ve şık olabileceğini ispat eden Knox, toplumun engelleri algılama şeklini değiştirmeye çalışıyor. Kısa sürede yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada dikkatleri çeken Knox, dünyaca ünlü birçok marka için podyumlarda boy gösterdi.



