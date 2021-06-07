Yaşın hiçbir deneyime engel olmadığını kanıtlayan süper model: Veruschka von Lehndorff

Günümüzde güzellik algısının değişmesiyle beraber modellerin emeklilik yaşı da ortadan kalktı. 20’li yaşlarda çoğu model emekli olarak kariyerine son verirken modern dünyada artık yaş sınırlaması ortadan kalktı. 1960’lı yılların popüler Alman modeli Veruschka von Lehndorff ise bunun en güzel örneğini oluşturdu.

Gerçek adı Vera Gottliebe Anna Grafin von Lehndorff-Steinort olan ünlü model 14 Mayıs 1939 yılında doğdu. Hamburg'da sanat eğitimi aldı ve ardından 20 yaşında fotoğrafçı Ugo Mulas tarafından keşfedildi ve tam zamanlı bir model olduğu Floransa'ya taşındı. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini de ekledikten sonra 78 yaşında model olarak sektöre hızlı bir geri dönüş yaptı. Dünyaca ünlü İsviçreli bir markanın yüzü oldu.



