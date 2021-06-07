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  4. Yaşın hiçbir deneyime engel olmadığını kanıtlayan süper model: Veruschka von Lehndorff

Yaşın hiçbir deneyime engel olmadığını kanıtlayan süper model: Veruschka von Lehndorff

07.06.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Her yaşın ayrı bir güzelliği var’ sözüne mutlaka bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Özellikle sanat ve sahne dünyasının ışıltılı yıldızlara yıllara meydan okumayı sürdürüyor. 82 yaşındaki süper model Veruschka von Lehndorff, genç kızlara taş çıkartan fiziğini tecrübesiyle birleştirerek hala podyumların aranılan ismi olmaya devam ediyor.

Yaşın hiçbir deneyime engel olmadığını kanıtlayan süper model: Veruschka von Lehndorff

Günümüzde güzellik algısının değişmesiyle beraber modellerin emeklilik yaşı da ortadan kalktı. 20’li yaşlarda çoğu model emekli olarak kariyerine son verirken modern dünyada artık yaş sınırlaması ortadan kalktı. 1960’lı yılların popüler Alman modeli Veruschka von Lehndorff ise bunun en güzel örneğini oluşturdu.

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Gerçek adı Vera Gottliebe Anna Grafin von Lehndorff-Steinort olan ünlü model 14 Mayıs 1939 yılında doğdu. Hamburg'da sanat eğitimi aldı ve ardından 20 yaşında fotoğrafçı Ugo Mulas tarafından keşfedildi ve tam zamanlı bir model olduğu Floransa'ya taşındı. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini de ekledikten sonra 78 yaşında model olarak sektöre hızlı bir geri dönüş yaptı. Dünyaca ünlü İsviçreli bir markanın yüzü oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Model
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ne taş çıkarması be. Bildiğin zombiye dönmüş. Hayat bu, yaşlanıyoruz, bunu kabullenmek gerek.
artık ölsen de
fizikmi kalmış deri ve kemikten ibaret, damarları tek tek sayılıyor. azrail ile küs galiba.

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