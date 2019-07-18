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Kalk Gidelim yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte 3. sezon fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 18.07.2019 21:10 | Son Güncelleme

TRT 1’in sevilen dizisi Kalk Gidelim yeni bölümleriyle Ağustos’ta ekrana gelecek. Usta oyuncu kadrosuyla 'aile olmayı' keyifli bir şekilde aktaran dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni sezon fragmanı da yayınlandı.

Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin başrollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Erkan Sever ve Hayrettin paylaşırken dizide Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerem Kupacı, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, Andrey Stan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Alper Saylık, Onur Seyit Yaran, Nilay Deniz, Cem Belevi, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

Kalk Gidelim, yeni bölümleriyle Ağustos’ta TRT 1’de!

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