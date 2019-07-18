Kalk Gidelim yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte 3. sezon fragmanı

Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin başrollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Erkan Sever ve Hayrettin paylaşırken dizide Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerem Kupacı, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, Andrey Stan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Alper Saylık, Onur Seyit Yaran, Nilay Deniz, Cem Belevi, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

Kalk Gidelim, yeni bölümleriyle Ağustos’ta TRT 1’de!

