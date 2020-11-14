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Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber

14.11.2020 16:46 | Son Güncelleme:
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Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber

'Uzaylı türkücü' olarak anılan Mustafa Topaloğlu, dün Demet Akalın ile Alişan'ın programına konuk olduktan sonra kuliste fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen şarkıcıya anjiyo yapıldı. Ünlü sanatçının son durumuna iyi haberler geldi.

Mustafa Topaloğlu önceki gün bir televiyon programına katılmış, yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladıKalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapılmıştı. Topaloğlu'ndan güzel haber geldi.

Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı. Topaloğlu sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" dedi.


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