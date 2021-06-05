Kalp Yarası dizisinden yeni tanıtım!

Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya’da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak ‘Kalp Yarası’nın ikinci tanıtımında Gökhan Alkan’ın canlandırdığı Ferit’in öyküsünden ilk ipuçları yer aldı.

Tanıtımda, Ferit’in “Sen bakma benim böyle ayakta durduğuma, ben öyle bir darbe aldım ki iyi değilim” sözleri dikkat çekti.

Antakya’nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe’nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu’nun imzasını taşıyor.



Dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan,Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.