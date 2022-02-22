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Kalp Yarası final yapıyor! Yağmur Tanrısevsin'den şaşırtan açıklama

22.02.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan "Kalp Yarası" final kararı almıştı. 32. bölümde ekranlara veda edecek dizide Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin'in aşk açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Kalp Yarası final yapıyor! Yağmur Tanrısevsin'den şaşırtan açıklama

Kadrosunda; Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz ve Kemal Burak Alper gibi isimlerin yer aldığı Kalp Yarası, 32. bölümde ekranlara veda edecek.

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KALP YARASI NEDEN BİTİYOR?

Kalp Yarası'nın neden final yapıldığına ilişkişn resmi bir açıklama yapılmadı ancak dizinin reytinglerinin belirleyici olabileceği düşünülüyor.Kalp Yarası adlı dizide Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, 2019 yılında şarkıcı Oğuzhan Koç'tan ayrılmıştı. Uzun süredir hayatında kimse olmayan Tanrısevsin'in aşka bakışı merak ediliyordu.

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AŞKA BAKIŞINI TARİF ETTİ

Aşkın kendisinde farklı tanımları olduğunu belirten Tanrısesvin, "Mesela yaşama aşkı, doğaya, hayvanlara, insanlara olan aşk… İçinde tutku barındıran her şey benim için aşktır diyebilirim" diye konuştu.Yağmur Tanrısevsin'in hayatında kimse bulunmuyor.
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KALP YARASI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe'nin ellerinde yaşam mücadelesi verir. Kocasını vuran Hande'nin içindeki intikam ateşi iyice alevlenir. Son hamlesini yapmadan durmayacaktır.Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler. Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Kalp Yarası dizisi
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