Kalp Yarası nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncuları kimler?

Kalp Yarası dizisinde Antakyalı iki köklü aile arasındaki bitmeyen bilmeyen çatışma işleniyor. Kalp Yarası dizisi her hafta pazartesi günü 20.00'da ATV ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Söz konusu dizinin genel hikayesinde Tomris Giritlioğlu’nun imzası yer alıyor. İşte merak edilenler...
Kalp Yarası dizisi Hatay’da çekiliyor.
Kalp Yarası dizisinde Antakya’nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe’nin yaşadıkları anlatılıyor.
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