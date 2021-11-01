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Kalp Yarası nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncuları kimler?

01.11.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisinin çekim yerleri merak konusu oldu. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi oyuncuların yer aldığı Kalp Yarası dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği Kalp Yarası dizisinin senaryosu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad tarafından kaleme alınıyor.

Kalp Yarası nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncuları kimler?

Kalp Yarası dizisinde Antakyalı iki köklü aile arasındaki bitmeyen bilmeyen çatışma işleniyor. Kalp Yarası dizisi her hafta pazartesi günü 20.00'da ATV ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Söz konusu dizinin genel hikayesinde Tomris Giritlioğlu’nun imzası yer alıyor. İşte merak edilenler...

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi Hatay’da çekiliyor.

Kalp Yarası nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncuları kimler?

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Kalp Yarası dizisinde Antakya’nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe’nin yaşadıkları anlatılıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

  • Gökhan Alkan/ Ferit Sancakzade
  • Yağmur Tanrısevsin/ Ayşe Yılmaz Sancakzade
  • Merve Çağıran/ Hande Varoğlu
  • Toprak Can Adıgüzel /Yaman Öztürk
  • Mahir Günşiray/ Adnan Sancakzade
  • Şenay Gürler/ Azade Sancakzade

Kalp Yarası nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncuları kimler?

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atv Yağmur Tanrısevsin Kalp Yarası dizisi
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