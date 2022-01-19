Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin yatak odası pozuyla beğeni topladı

ATV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Kalp Yarası dizisinde 'Ayşe' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, 3 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Yağmur Tanrısevsin, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Seramik-Cam bölümünü bitirdi.

2012 yılında yer aldığı Pis Yedili dizisiyle ekran macerası başlayan Tanrısevsin, Adını Feriha Koydum dizisinde 'Ece' karakterine hayat verdi.

Başrollerini Hande Doğandemir, Kerem Bürsin ve İsmail Ege Şaşmaz'ın paylaştığı Güneşi Beklerken dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu; Kaçak, Bana Baba Dedi, Mayıs Kraliçesi ve İki Yalancı gibi yapımlarda rol aldı.

Aşk Ağlatır, Geniş Aile: Yapıştır, Yok Artık 2 ve Baba Parası filmleriyle sinemaya adım attı.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Yağmur Tanrısevsin, bir dönem ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşamıştı.



