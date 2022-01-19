MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin yatak odası pozuyla beğeni topladı

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin yatak odası pozuyla beğeni topladı

19.01.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan ile başrolü paylaştığı Kalp Yarası dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Instagram hesabından paylaştığı yatak odası pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin yatak odası pozuyla beğeni topladı

ATV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Kalp Yarası dizisinde 'Ayşe' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, 3 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin yatak odası pozuyla beğeni topladı

1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Yağmur Tanrısevsin, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Seramik-Cam bölümünü bitirdi.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin yatak odası pozuyla beğeni topladı

2012 yılında yer aldığı Pis Yedili dizisiyle ekran macerası başlayan Tanrısevsin, Adını Feriha Koydum dizisinde 'Ece' karakterine hayat verdi.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin yatak odası pozuyla beğeni topladı

Başrollerini Hande Doğandemir, Kerem Bürsin ve İsmail Ege Şaşmaz'ın paylaştığı Güneşi Beklerken dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu; Kaçak, Bana Baba Dedi, Mayıs Kraliçesi ve İki Yalancı gibi yapımlarda rol aldı.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin yatak odası pozuyla beğeni topladı

Aşk Ağlatır, Geniş Aile: Yapıştır, Yok Artık 2 ve Baba Parası filmleriyle sinemaya adım attı.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin yatak odası pozuyla beğeni topladı

Özel hayatıyla da gündeme gelen Yağmur Tanrısevsin, bir dönem ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşamıştı.

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin yatak odası pozuyla beğeni topladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyorAldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor
Anahtar Kelimeler:
Yağmur Tanrısevsin Kalp Yarası dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

Gram altın fiyatı için iki senaryo!

Gram altın fiyatı için iki senaryo!

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

İş arkadaşının etek altı görüntüleri telefonundan çıktı! Kimliği şaşkına çevirdi

İş arkadaşının etek altı görüntüleri telefonundan çıktı! Kimliği şaşkına çevirdi

Dışarıda tanıştığı adamı odasına davet etti, sonrası korkunç

Dışarıda tanıştığı adamı odasına davet etti, sonrası korkunç

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

O ağladığında tüm Türkiye ağlıyordu!

O ağladığında tüm Türkiye ağlıyordu!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Twitter'da gündeme oturdu! Cübbeli'nin tepkisinin ardından da Milli Beka Hareketi'nden tepki geldi

Twitter'da gündeme oturdu! Cübbeli'nin tepkisinin ardından da Milli Beka Hareketi'nden tepki geldi

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.