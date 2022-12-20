MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kamera sallanınca gerçek ortaya çıktı! Müge Anlı'nın yüzündeki detay sosyal medyada gündem oldu

Kamera sallanınca gerçek ortaya çıktı! Müge Anlı'nın yüzündeki detay sosyal medyada gündem oldu

20.12.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her sabah ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ünlü sunucu Müge Anlı'nın yayın esnasında göz altı torbalarını kapatmak için filtre kullandığı ortaya çıktı. Şaşırtan detay sonrası Müge Anlı'nın ''Filtre kullanmak psikolojik rahatsızlıktır'' sözleri yeniden gündem oldu.

Kamera sallanınca gerçek ortaya çıktı! Müge Anlı'nın yüzündeki detay sosyal medyada gündem oldu

Uzun yıllar ekranlarda izleyiciyle buluşan başarılı sunucu Müge Anlı'nın canlı yayında yüzüne kullandığı filtre, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Müge Anlı'nın yüzündeki filtre kayınca göz altı morluklarının gizlendiği ortaya çıktı. Daha önce yaptığı bir konuşmasında ''Aynaya baktığın şu surat. Filtreyle şu surata geliyorsun. Bu ciddi bir psikolojik rahatsızlık, ben size söyleyeyim, bunun sonu intihara kadar varır'' sözleri yeniden gündeme geldi.

Müge Anlı'nın yüzündeki filtre kayınca gerçek ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Anlı'ya ''Programda herkesin gözeneklerine kadar görünüyor, bir tek Müge Anlı bebek gibi görünüyor'' yorumu yapılırken, bazıları ise ''Kadın kendini filtre ile baştan yaratanlara sesleniyor'' ve ''Uykusuzluktan göz altları belirginleşmiştir, kapatmasından doğal ne var'' sözleriyle ünlü sunucuyu savundu.

Müge Anlı'nın yüzündeki filtre kayınca gerçek ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Necati Şaşmaz'ın o sözleri hatırlatıldıNecati Şaşmaz'ın o sözleri hatırlatıldı
Kulağına fısıldadı mikrofondan hepsi duyuldu! Müge Anlı uyardıKulağına fısıldadı mikrofondan hepsi duyuldu! Müge Anlı uyardı
Çaycı Hüseyin'in acı günü! Haberi Mehmet Bozdağ duyurduÇaycı Hüseyin'in acı günü! Haberi Mehmet Bozdağ duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı sosyal medya bitcoin ne kadar dolar satış dolar satış fiyatı kripto paralarda son durum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt

''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt

12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti

12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.