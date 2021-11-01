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Kan donduran anlar! Eşini sokak ortasında dövüp bıçakladı

01.11.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Emirhan Kaval (35), tartıştığı eşi G.K.'yi (34), sokak ortasında 4 yerinden bıçaklayıp, tekme tokat dövdü. G.K. hastanede tedaviye alınırken, Emirhan Kaval ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kan donduran anlar! Eşini sokak ortasında dövüp bıçakladı

Olay, dün sabaha karşı Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Bir lokantada yemek yiyen Emirhan Kaval ile eşi G.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Lokantadan çıkan G.K., otomobillerinin başında beklerken, yanına koşarak gelen eşi tarafından bıçaklandı.

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Aldığı darbelerle yere düşen G.K., eşine engel olmaya çalıştı. Emirhan Kaval, yere düşen G.K.'ye bu kez tekme tokat vurmaya başladı. Olayı gören kişinin yanlarına gelmesi üzerine Emirhan Kaval, saldırısına son verdi.

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İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi vücuduna 4 bıçak darbesi isabet eden G.K.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan G.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Polisin gözaltına aldığı Emirhan Kaval, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Emirhan Kaval'ın ifadesinde, eşinin kendisini aldatmakla suçladığını söyleyerek, "Kıskançlık yapıyordu. Olay gecesi de yemek yerken tartıştık. Sinirlerime hakim olamadım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

DHA

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