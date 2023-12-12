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  4. Kan donduran cinayet! 13 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran cinayet! 13 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

12.12.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de tüyler ürperten bir cinayet olayı yaşandı. Hürkan Samet Durmaz (12), tartıştığı arkadaşı T.Ş. (13) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi.

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Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada T.Ş., Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

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İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Kayseri bıçaklı saldırı çocuk
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