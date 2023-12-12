Kan donduran cinayet! 13 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Dehşete düşüren olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi.

Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada T.Ş., Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)





