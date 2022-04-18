Okul personeli 14 yaşındaki öğrenciyle otoparkta cinsel ilişkiye girdi! Annesine attığı mesajlar şoke etti

Hannah Harris isimli bir öğretim asistanı 14 yaşındaki bir öğrencisiyle kısa süren bir ilişki yaşadı. İsmi açıklanmayan öğrencinin annesine kendisini Olivia adıyla tanıtan Harris, oğlanın hayali kız arkadaşı Karla’nın annesi olduğunu söyledi.

14 yaşındaki öğrenciyle buluşmalarında annesine, “Görünüşe göre Kayla ve …(oğlan) iyi geçiniyor, bu yüzden onları gezdirmekten mutluyum." mesajını gönderen Harris’in foyasını çocuğun ağabeyi ortaya çıkarttı.

KANDIRILDIKLARINI FARK ETTİLER

14 yaşındaki öğrencinin uyuşturucu madde kullanmasına izin veren Harris ancak çocuğun ağabeyinin durumu öğrenip annesine söylemesi üzerine adalete teslim edildi. Olayı araştıran savacı Simon Wilshire mahkemede, “Her iki ebeveyn de Olivia ile telefonda konuştuklarına ve Karla isimli bir öğrencinin annesiyle muhattap olduklarına inanıyordu. Kayla ve Olivia isimleri, buluşacakları gerçeğini gizlemek için uydurmaydı. Oğlanın kendi yaşında biriyle görüştüğüne inandırılmışlardı” ifadelerini kullandı.



