Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Okul personeli 14 yaşındaki öğrenciyle otoparkta cinsel ilişkiye girdi! Annesine attığı mesajlar şoke etti

Okul personeli 14 yaşındaki öğrenciyle otoparkta cinsel ilişkiye girdi! Annesine attığı mesajlar şoke etti

18.04.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Peadophile Hannah Harris isimli bir öğretim asistanının 14 yaşındaki bir öğrenciyle otoparkta cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Harris’in öğrenciyle yakınlaşmadan saatler öncesinde annesine oğlunun güvende olduğuna ikna olması için mesaj attığı ortaya çıktı. Mesajda Harris, ismi açıklanmayan öğrencisinin hayali kız arkadaşının annesi gibi davrandı.

Okul personeli 14 yaşındaki öğrenciyle otoparkta cinsel ilişkiye girdi! Annesine attığı mesajlar şoke etti

Hannah Harris isimli bir öğretim asistanı 14 yaşındaki bir öğrencisiyle kısa süren bir ilişki yaşadı. İsmi açıklanmayan öğrencinin annesine kendisini Olivia adıyla tanıtan Harris, oğlanın hayali kız arkadaşı Karla’nın annesi olduğunu söyledi.

2

14 yaşındaki öğrenciyle buluşmalarında annesine, “Görünüşe göre Kayla ve …(oğlan) iyi geçiniyor, bu yüzden onları gezdirmekten mutluyum." mesajını gönderen Harris’in foyasını çocuğun ağabeyi ortaya çıkarttı.

Öğrencilerine yanlışlıkla cinsel ilişki videolarını gönderen öğretmen dehşeti yaşadı: Bu nasıl oldu?Öğrencilerine yanlışlıkla cinsel ilişki videolarını gönderen öğretmen dehşeti yaşadı: Bu nasıl oldu?

KANDIRILDIKLARINI FARK ETTİLER

1

14 yaşındaki öğrencinin uyuşturucu madde kullanmasına izin veren Harris ancak çocuğun ağabeyinin durumu öğrenip annesine söylemesi üzerine adalete teslim edildi. Olayı araştıran savacı Simon Wilshire mahkemede, “Her iki ebeveyn de Olivia ile telefonda konuştuklarına ve Karla isimli bir öğrencinin annesiyle muhattap olduklarına inanıyordu. Kayla ve Olivia isimleri, buluşacakları gerçeğini gizlemek için uydurmaydı. Oğlanın kendi yaşında biriyle görüştüğüne inandırılmışlardı” ifadelerini kullandı.

Polis memuru görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Çekilen görüntüler sosyal medyayı salladıPolis memuru görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahraman sağlık görevlisi kendini siper etti! Kahraman sağlık görevlisi kendini siper etti!
Kızıyla erotik fotoğraflarını satıyor! “Karşı çıkmıştım...”Kızıyla erotik fotoğraflarını satıyor! “Karşı çıkmıştım...”
Kimse yanından bile geçemiyordu! Onlar tecavüz ettiKimse yanından bile geçemiyordu! Onlar tecavüz etti
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ev sahibi seksi fotoğraflarını görünce öyle bir şey yaptı ki...

Ev sahibi seksi fotoğraflarını görünce öyle bir şey yaptı ki...

Arkadaş canlısı olduğunu söylemişti! Bakın ne oldu

Arkadaş canlısı olduğunu söylemişti! Bakın ne oldu

Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Milyonlar izliyor ama...

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Milyonlar izliyor ama...

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

25 milyonluk şehirde kaos büyüyor! Evlerine el konulunca...

25 milyonluk şehirde kaos büyüyor! Evlerine el konulunca...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.