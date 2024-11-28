Kan donduran detaylar! Kanepede oturan kadının üzerine benzin dökerek yaktı... Her şey saniyeler içinde yaşandı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde 28 yaşındaki Savannah Adams isimli bir kadın başka bir kadını yakarak ölümcül yaralanmalara yol açtığı bildirilen bir olaydan sonra birinci derece cinayetle karşı karşıya.

Wythe County yetkilileri, 28 yaşındaki Savannah Adams'ın 17 Kasım'da kendi ikametgahında Tiffany Dunford'ı öldürdüğünü belirtti.

WSLS'ye göre Adams, kanepede oturan Tiffany Dunford'un üzerine benzin döktü ve kibritle yangın çıkarttı. Yoldan geçen bir kişi alevleri fark ederek polise haber verdi.

Dunford, vücudunda oluşan yanıkların tedavi edilmesi için helikopterle özel bir tıbbi tesise nakledildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.