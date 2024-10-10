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17 yaşındaki çocuk 42 yaşındaki sevgilisini öldürdü! Savunması kan dondurdu: 'Nasıl bir his olduğunu merak ettim'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.10.2024 14:38
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İtalya'nın Palma kenti yakınlarında 42 yaşındaki Maria Campai isimli kadın aniden ortadan kayboldu. Polis saatlerce süren güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten ve önemli tanıklarla görüştükten sonran Maria Campai'nin 17 yaşındaki sevgilisini tutukladı. 17 yaşındaki çocuk cinayeti kabul ederken öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ettiği için cinayeti işlediğini söyledi.

17 yaşındaki çocuk 42 yaşındaki sevgilisini öldürdü! Savunması kan dondurdu: 'Nasıl bir his olduğunu merak ettim'

MYNET|DIŞ HABERLER Maria Campai ve 17 yaşındaki sevgilisinin bir arakdaşlık sitesi üzerinden tanıştığı ifade edildi. 42 yaşındaki Maria Campai sevdiklerine bir iş görüşmesine gideceğini söyledikten sonra aniden ortadan kayboldu. Campai'nin kız kardeşi durumu hemen polise haber verdi. Polisler tarafından başlatılan kayıp arama işlemleri elde edilen bulgularla birlikte cinayet soruşturmasına dönüştü.

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Campai'nin cansız bedeni İtalya'nın Parma kentinin kuzeydoğusundaki Viadana'da terk edilmiş bir evin bahçesindeki yaprakların altında bulundu. Cansız bedende boğulmaya bağlı morluklar ile darp izleri de vardı.

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İtalyan polisi, 17 yaşındaki çocuğun Campai'yi garajda öldürdüğünden ve cesedini bulunduğu yere sürüklediğinden şüpheleniyor. İfadesinde ismi açıklanmayan katil "bir insanı öldürmenin nasıl bir his olduğunu bilmek istediğini" söyledi.

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cinayet İtalya
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