Nostradamus bu kez Kraliyet Ailesi'ne gözünü dikti! "Kral Charles'ın yerine 'gizemli' bir göreve getirilmesi bekleniyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Nostradamus'un kehanetlerinin şaşırtıcı bir yorumu, Kral Charles'ın saltanatının kısa süreceğine ve 'gizemli bir kişinin tahta çıkacağına' işaret etti. Bu kehanetin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra 16. yüzyıl astrologları konusunda tanınmış bir uzman olan Mario Reading, bu öngörüyü tahtın yeni sahibinin Prens Harry olabileceği şeklinde yorumladı.

Mario Reading'in 2005 yılında kaleme aldığı kitap Nostradamus'un 447 yıl önce yaptığı orijinal tahminleri yeniden yorumluyor ve "asla kral olmayı beklemeyen bir adamın" tahta çıkacağına dair ipuçları veriyor. Bu, bunun Prens Harry'ye veya hatta Kral Charles ve Camilla'nın gizli oğlu olduğunu iddia eden Avustralyalı Simon Dorante-Day'e atıfta bulunabileceği yönündeki sansasyonel iddiaları tetikledi.