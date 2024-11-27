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Düğün töreni bir anda kabusa döndü! Damadın tek bir sözünden sonra çift 3 dakika sonra boşandı: Sosyal medyada gündem yaratan anlar...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.11.2024 10:49
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Bir çift, sadece üç dakika süren evlilikleriyle tarihin en kısa evlilik rekorunu kırdı. İddiaya göre , Kuveytli çift, damat gelinle karı koca ilan ettikleri sırada dalga geçince yollarını ayırdı. Damat gelin tökezleyip düştüğü için onun aptal olduğunu söyledi ve evlilikleri sadece dakikalar sürdü.

Düğün töreni bir anda kabusa döndü! Damadın tek bir sözünden sonra çift 3 dakika sonra boşandı: Sosyal medyada gündem yaratan anlar...

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün hikayesi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekip viral olmayı başardı. Kuveytli çift yeni evli olarak düğün törenlerinden çıkamadılar. Çünkü ikili düğün sırasında damadın sarf ettiği tek bir kelime nedeniyle boşanmaya karar verdi.

Garip hikaye kısa sürede X'te (eski adıyla Twitter) ortaya çıktı ve konuk olduğu düğünde gelinin boşanmak isteme nedenini ise, "Damadın karısıyla dalga geçtiği bir düğüne gittim. Kadını onun dalga geçmesine izin vermedi" dedi.

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