Düğün töreni bir anda kabusa döndü! Damadın tek bir sözünden sonra çift 3 dakika sonra boşandı: Sosyal medyada gündem yaratan anlar...

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün hikayesi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekip viral olmayı başardı. Kuveytli çift yeni evli olarak düğün törenlerinden çıkamadılar. Çünkü ikili düğün sırasında damadın sarf ettiği tek bir kelime nedeniyle boşanmaya karar verdi.

Garip hikaye kısa sürede X'te (eski adıyla Twitter) ortaya çıktı ve konuk olduğu düğünde gelinin boşanmak isteme nedenini ise, "Damadın karısıyla dalga geçtiği bir düğüne gittim. Kadını onun dalga geçmesine izin vermedi" dedi.