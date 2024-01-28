Kan donduran görüntüler! Köpek balığı 10 yaşındaki çocuğun etrafında dönmeye başlayınca dalış kabusa döndü...

Bahamalar'da bulunan Paradise Island tatil köyünde köpek balığı dalış programı düzenleyen Blue Adventures by Stuart Cove grubu başlarına geleceklerden habersiz, rutin bir şekilde dalışlarını gerçekleştirdi.
Fotoğraf: TMZ
Dailymail'de yer alan habere göre, 15 Ocak'ta meydana gelen olayda köpek balığı kafesine giren ekip, köpek balıklarının agresif hareketlere başlamasıyla paniğe kapıldı.
Kafesin dışından kaydedilen görüntülerde, su bir anda kırmızıya dönmeye başlayınca kabus başladı.
Fotoğraf: TMZ
Kafese giren 10 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdığı anlaşılan olay sonrası o anları kayda alan kişinin "Isırıldı, köpek balığı tarafından ısırıldı, anne" dediği duyuldu.
Talihsiz çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Fotoğraf: TMZ
Organizatörlerin yaptığı açıklamada, "Kapsamlı bir iç soruşturmaya başladık ve yetkililerle tamamen iş birliği yapıyoruz." dedi.