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    4. Kan donduran görüntüler! Köpek balığı 10 yaşındaki çocuğun etrafında dönmeye başlayınca dalış kabusa döndü...

    Kan donduran görüntüler! Köpek balığı 10 yaşındaki çocuğun etrafında dönmeye başlayınca dalış kabusa döndü...

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    28.01.2024 10:41 | Son Güncelleme:
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    Bahamalar'da bulunan bir tatil köyünde kaydedilen anlar görenleri dehşete düşürdü. Köpek balığı kafesinin içine dalış için giren gruptaki 10 yaşındaki bir çocuğa köpek balığı saldırdı. Saldırı sonrası havuz kırmızı renge bürünürken kan donduran saniyeler böyle kaydedildi!

    Kan donduran görüntüler! Köpek balığı 10 yaşındaki çocuğun etrafında dönmeye başlayınca dalış kabusa döndü...

    Bahamalar'da bulunan Paradise Island tatil köyünde köpek balığı dalış programı düzenleyen Blue Adventures by Stuart Cove grubu başlarına geleceklerden habersiz, rutin bir şekilde dalışlarını gerçekleştirdi.

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    Fotoğraf: TMZ

    DALIŞ KABUSA DÖNDÜ

    Dailymail'de yer alan habere göre, 15 Ocak'ta meydana gelen olayda köpek balığı kafesine giren ekip, köpek balıklarının agresif hareketlere başlamasıyla paniğe kapıldı.

    Kafesin dışından kaydedilen görüntülerde, su bir anda kırmızıya dönmeye başlayınca kabus başladı.

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    Fotoğraf: TMZ

    Kafese giren 10 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdığı anlaşılan olay sonrası o anları kayda alan kişinin "Isırıldı, köpek balığı tarafından ısırıldı, anne" dediği duyuldu.

    DURUMU CİDDİ

    Talihsiz çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi.

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    Fotoğraf: TMZ

    Organizatörlerin yaptığı açıklamada, "Kapsamlı bir iç soruşturmaya başladık ve yetkililerle tamamen iş birliği yapıyoruz." dedi.


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    Bahamalar köpek balığı saldırı
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