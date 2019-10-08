Kan donduran itiraflar! Cesedini parçalara ayırdı ve...

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Burdur Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

BAŞINA ÇEKİÇLE VURARAK ÖLDÜRDÜ, CESEDİNİ PARÇALARA AYIRDI

İddianamede, Afganistan uyruklu Sayed Aghel Razavı'nın (42), 9 Ocak'ta eşi Masoudeh Hashemı'yı (26) başına çekiçle vurarak öldürdüğü, cesedini ise parçalara ayırıp çuvallara koyarak boş araziye gömdüğü bilgisine yer verildi.

İstanbul'da gözaltına alınan ve Burdur'a gönderilen Razavı'nın savcılık ifadesinin bulunduğu iddianamede, Razavı'nın 2 çocuk annesi eşini öldürerek gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Eşi ile 7 yıl Afganistan'da yaşadıktan sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek Burdur'a yerleşmelerine ilişkin Razavı'nın anlatımlarına yer verilen iddianamede, sanığın "2 yıldır Burdur'da yaşıyorduk. Eşim, aramızdaki yaş farkı nedeniyle beni hiç sevmedi. 9 Ocak günü tartıştıktan sonra başına çekiçle vurarak öldürdüğüm eşimi, parçalara ayırıp Bağlar Mahallesi'ndeki bir araziye gömdüm." itiraflarına dikkati çekildi.