HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 2 ölü

Kan donduran kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 2 ölü

02.08.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Karacasu ilçesinde bir otomobil ekmek dağıtan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kan donduran kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 2 ölü

Kaza, saat 03.30 sıralarında Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kuyucak yönünden Karacasu yönüne gitmekte olan Ahmet Mutlu (42) yönetimindeki otomobil, Karacasu yönünden Kuyucak yönüne giden Hüseyin D. idaresindeki ekmek dağıtımı yapılan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ahmet Mutlu ve yanındaki Çetin Aksöz'ün (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araç sürücüsü Hüseyin D. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

1d103abf0ea198f7121d1c7b95212153

Olay yerine gelen savcının incelemesini ardından Ahmet Mutlu ve Çetin Aksöz'ün cenazesi Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

59ac35784f00bafc218aabc190c80414

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
PARTNERSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımıSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı
Görev başındaki itfaiye erinin cansız bedeniyle karşılaştılarGörev başındaki itfaiye erinin cansız bedeniyle karşılaştılar
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

Millet İttifakı aday gösterirse olurum

Millet İttifakı aday gösterirse olurum

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

Jandarma önlem aldı! Kimsenin girilmesine izin verilmiyor

Jandarma önlem aldı! Kimsenin girilmesine izin verilmiyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.