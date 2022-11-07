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Kan donduran manzara: 4 cesedi parçalayıp yolun ortasına dağıttı! Her bir parçaya bir mesaj bıraktı

07.11.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma sabahı Meksika'da Iguala-Teloloapan karayolunun kenarında paramparça halde etrafa dağıtılmış 4 ceset bulundu. Kan donduran manzara polisleri bile şoke ederken, daha da korkunç olan şey cesetlerin yakınına bırakılan tüyler ürpetici not oldu. Kartel bağlantılı olduğu düşünülen cinayetle ilgili araştırmaların hala devam ettiği bildirildi.

Kan donduran manzara: 4 cesedi parçalayıp yolun ortasına dağıttı! Her bir parçaya bir mesaj bıraktı

Meksika'nın Meksika'nın Iguala şehrinde, Che Guevara mahallesinin yakınında sabah 7 sularında bulunan 4 ceset herkesi şaşkına çevirdi. İsimsiz birinden gelen ihbarın ardından polislerin karşı karşıya kaldığı korkunç manzara, parçalara ayrılmış dört cesedin bilinçli bir şekilde etrafa yayıldığını gösteriyordu.

MESAJ BIRAKTI

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Ölenlerin üç erkek ve bir kadın olduğu düşünülüyor ancak kimlikleri henüz belirlenmedi. Cesetlerin üzerine bir mesaj oluşturan karton parçaları yerleştirilmişti. Ancak tam olarak ne anlama geldikleri henüz ortaya çıkmadı.

KARTEL BAĞLANTILI OLMASI MUHTEMEL

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Olaya ilişkin soruşturmalar devam ederken, cesetlerin yakınında Luis Vicente Calderon Jaimes, bir diğer adıyla Wicho Cachetes'e bırakılmış tehditkar bir not bırakıldığı bildirildi. Bu sebeple polisler, kartel bağlantısı üzerinde duruyor.

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Meksika

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