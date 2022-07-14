Ülkenin en tehlikeli adamına hakaretler yağdırıyordu! Ortadan kaybolunca...

Meksika'dan genç bir TikTok kullanıcısı, ülkenin en büyük kartel ekibi olarak bilinen Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) lideri Nemesio 'El Mencho' Cervantes'e ağır hakaretler ettiği bir video paylaştı. Paylaşımının ardından ortadan kaybolan genç adam için birçok kişi endişeye kapıldı. Nihayet ortaya çıktığında yaptığı paylaşım ise herkesi şoke etti.

TEHDİTLER YAĞDIRDI

Genç adam yaptığı paylaşımda ayrıca “Ben ölümsüzüm, dokunulmazım, şeytanla bir anlaşma yaptım. Seni ateşe vereceğim Mencho. Bunları söylemekten korkmuyorum, yüzüne de söyleyebilirim” diyerek ünlü karteli tehdit etti.

ORTADAN KAYBOLDU

Tiktok kullanıcısı paylaşımının ardından günlerce ortaya çıkmayınca, birçok kişi başına bir şey gelmiş olmasından endişe duydu. Bazı takipçileri, El Mencho'nun ülkenin en çok aranan adamı olduğunu ve aşırı şiddette meyilli olduğunu hatırlatan yorumlar yaparak, kendisine hakaret ettiği için genç adamın peşine düşmüş olabileceğini söyledi.

KATLEDİLMİŞTİ

Bazı kullanıcılar ise 2017 yılında El Mencho’ya ağır hakaretler eden 17 yaşındaki Meksikalı Youtube kullanıcısı Juan Luis Lagunas Rosales’in yüzbinlerce takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımın hemen ardından 15 ila 18 el ateş edilerek öldürüldüğü saldırıyı hatırlattılar.

AF DİLEDİ

Bir süre hiçbir paylaşım yapmayan TikTok kullanıcısı, günler sonra yeni bir video paylaşarak herkesi şaşkına çevirdi. Paylaştığı yeni videoda "Söylediklerim için üzgünüm. O gün iyi değildim ve ne söylediğimin farkında değildim.” dedi. “Yaptığım yanlıştı. Sonuçlarının ne olacağını düşünmeden takipçi sayımı arttırmak için yaptım. Takipçilerim ve Mencho’dan özür dilerim” diyerek af diledi.

''LÜTFEN BENİ ÖLDÜRMEYİN''

Psikolojik sorunları olduğunu belirten genç adam, Mencho'ya seslenerek “Sizi ve ailenizi çok seviyoruz. Benim de sizin gibi bir ailem var. Hepimiz bazen hatalar yaparız. Lütfen beni öldürmeyin.” diyerek videoyu tamamladı. Bu videoların yüklendiği hesap artık gizli olsa da başka bir hesapta alakasız bir videoda kendisine ait bir klip var ancak bu videolardan önce mi sonra mı yüklendiği belli değil.



